Ángel de Brito alimentó los rumores de crisis entre Pampita y García Moritán: “Me extraña que..."

Al tiempo que sumó: “Yo todas las veces que los vi, la verdad, voy a ser sincero, estuve toda la noche con ellos dos y no noté nada extraño. No discutieron, al contrario, hablaban todo el tiempo”.

En tanto, al no tener una respuesta concreta por parte de Carolina, el conductor de América remarcó que lo único que le extraña "es que Pampita no haya salido a desmentirlo”, y señaló extrañado: “Hoy le escribí: ‘Caro, ¿cómo andás? ¿Viste todo lo que se dice?’ Y nada, es rarísimo. Capaz está cansada. (No contestó) absolutamente nada y Pampita es una persona que está con el teléfono todo el tiempo”.

Asimismo, sobre la posibilidad de que Moritán pudiera haberle sido infiel a Pampita como posible motivo de la hipotética crisis, tanto Ángel como su panelistas se mostraron escépticos. “No creo, él tiene la libido puesta en otra cosa”, aseguró entonces Fernanda Iglesias dando por sentado que hoy las prioridades del funcionario son otras.

Pampita en crisis con Moritán - captura LAM.jpg

Fuertes rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán: "Él estuvo parando en un hotel"

En los últimos días comenzaron a surgir fuertes rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán y el periodista Daniel Gómez Rinaldi dio todos los detalles en el ciclo Implacables (El Nueve).

“Desde hace unos días estoy trabajando en una información porque, si bien en los Martín Fierro los vimos a Pampita y Roberto García Moritán amorosos, acaramelados, de la mano, sonrientes, aparecieron los rumores de separación”, comenzó contando el comunicador.

"De hecho el periodista Gustavo Méndez, a fines de agosto, también lo había contado. Gustavo, en su momento, habló con Roberto y le desmintió el rumor", sumo Rinaldi.

Inmediatamente, el periodista reveló: “¿Por qué llega a mis oídos esta información? Porque Roberto estuvo parando un par de noches en Casa Lucía, un hotel de la zona de Recoleta, en la calle Arroyo”.

"Cuando le consulté estaba viendo el partido Boca-Racing con su hija Ana. Me dijo que de ninguna manera, que no era así. Yo le dije que me enteré de que fueron cuatro noches en total, y él me dijo ‘no, no, estamos muy bien’”, detalló Rinaldi sobre la conversación telefónica que tuvo con el político.

Por último, afirmó que la modelo y García Moritán asistieron el último sábado al cumpleaños de una pareja muy conocida.