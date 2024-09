Ángel de Brito aniquiló a dos integrantes del jurado del Cantando 2024

Para seguir con la noche de los premios, Fer Dente recibió a Medina Flores que estuvo filoso con los looks de los famosos: “Era más caro el vestido de Susana que el de Wanda” y para rematar dijo: “Las uñas de Evangelina Anderson parecían de supermercado de Miami”.

Noche al Dente también contó con la presencia y con la voz de el Paz Martínez que contó todos sus románticos éxitos y habló de su vinculo con Madonna: “Escribí la versión al español de un tema de Madonna”. Fue una noche de gala con opiniones filosas, primicias y mucha música en vivo.

Marcelo Polino explotó contra Milett Figueroa antes de que empiece el Cantando 2024

El jurado del Cantando 2024 (América TV), Marcelo Polino, no disimuló su enojo con Milett Figueroa, otra de las juradas del show y pareja de Marcelo Tinelli, y la mandó al frente este jueves en A la tarde (América TV).

En medio de una nota con el ciclo conducido por Karina Mazzocco, Polino contó una incómoda situación que se vivió en la sesión de fotos del jurado, que también incluyó a Nacha Guevara y Flavio Mendoza.

“Hubo una situación rara porque acabamos de hacer las fotos y Milett frenaba y elegía ella las fotos, eligió una que Flavio estaba despeinado, la vamos a borrar. Ella como primera dama quiso elegir las fotos”, reveló el periodista.

Y remarcó: “Ahí ya empezó el primer encontronazo". "Los personajes que hay en el programa están bien, son una buena mezcla, hay de todo. Yo voy a evaluar todo, y tengo tolerancia cero, tengo una bolsa de ceros preparados”, comentó sobre el programa que comenzará a mediados de este mes.

Luego, la peruana, al ser consultada por la sesión de fotos y el enojo de Polino, expresó: "Yo siempre tengo ese problema. Me miro a mí sola en la foto. Me pasa, me pasa también hasta con mi hermana que me dice 'tú solo te mirás a ti en las fotos'. Fue muy gracioso, yo ponía like a las fotos pero no me daba cuenta de los otros".