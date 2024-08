Ángel de Brito dio detalles de la novia de Alberto Fernández que iba a ser primera dama: "Es una ex Gran Hermano"

“Salió con Alberto Fernández cuatro-cinco años. El día que Cristina lo elige como candidato a presidente, la novia le manda un mensaje y él le dijo que no podía hablar. Bueno, a las pocas horas no hay más comunicación entre él y la señora, y empiezan a aparecer las fotos de Alberto y Fabiola como pareja. Ella se decepcionó y tiene varias cosas para contar”, comenzó contando Ángel.

Por otro lado, a raíz de las denuncias que realizó Fabiola, el conductor aseguró que la mujer le negó haber vivido situaciones de violencia el ex mandatorio. "Para nada", fue la respuesta que le dio a de Brito.

“Esta mujer no está ni siquiera enojada, está desengañada del tipo con el que estuvo varios años y de repente la dejó casi por la tele", continuó y afirmó que solamente Le dio una vaga explicación.

“Para ella era su novio, inclusive me contó a qué lugares fueron a cenar, qué personas los vieron, qué personas conocen, porque hay personas del medio que conocen esta relación que estoy diciendo, tiene testigos de que tenían una relación. Conoce a su hijo, por ejemplo, iba a la casa, iban a comer, no era una relación ni de amantes ni oculta”, finalizó.

Se supo qué decían los chats privados entre Tamara Pettinato y Alberto Fernández

En las últimas horas, se conocieron chats entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, en el medio de la denuncia por violencia de género de la ex primera dama contra el ex presidente de la Nación.

En una de esas charlas se observa un dato no menor. El ex jefe de Estado le recrimina a su pareja por un rumor que afirmaba que él no era el padre biológico del hijo que tienen en común.

En ese planteo, Alberto le comparte a Fabiola parte de la rutina de Bendita, el programa de Beto Casella en El Nueve.

Al ver que iban a hablar del rumor sobre la paternidad de Francisco, Alberto decide increpar a su mujer: "¿Tenés algo para decirme sobre esto?".

La pregunta que surge es quién le reenviaba la rutina al mandatario. Para muchos era Tamara Pettinato quien solía compartirle los temas que iban a tratar en el programa al entonces presidente.