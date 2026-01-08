Yanina Latorre dio detalles del acuerdo secreto entre Wanda Nara y Martín Migueles antes de confirmar la separación

"Se separaron en Punta y acordaron seguir ahí juntos hasta volver (a Buenos Aires). Hoy se le apareció a la mañana", precisó Yanina desde sus historias de Instagram.

"Él quiere volver y se arrastra diciendo que le va a demostrar que no le miente", remarcó Latorre sobre las intenciones de Migueles de recomponer la relación.

Y comentó de la desconfianza que tiene en la actualidad Wanda Nara en general de su ahora ex novio: "Está averiguando sobre la causa y la enojó mucho lo de Ciardone. Migueles cuenta versiones distintas de todo".

Además, en cuanto al polémico mensaje en X de Wanda Nara dejando picando un detalle sobre la intimidad con su novio, Latorre aseguró: "Te tiro una más: me dicen que Migueles es garch... serial. Ahora entiendo lo de los 24 cm".

yanina latorre mas detalles de la separacion de wanda nara y martin migueles

yanina latorre mas detalles de la separacion de wanda nara y martin migueles 2

Maxi López confesó qué le dijo la separación de Wanda Nara de su separación de Martín Migueles

Maxi López habló en el streaming Sería increíble (Olga) y confirmó la ruptura de Wanda Nara con Martín Migueles, aportando más datos al respecto tras una charla que tuvo él en persona con su ex.

El ex de Wanda Nara contó que dialogó en las últimas horas con su ex y que ella lo autorizó a decir que estaba separada de Migueles. Además, contó cómo se dio cuenta en la previa que algo no estaba bien.

“Ayer vi que se había separado de Migueles. ¿Es real? ¿Te lo contó a vos?”, le preguntó Nati Jota al instante. Y el participante de MasterChef Celebrity (Telefe) hizo un evidente gesto asintiendo con su cabeza.

Luego el ex futbolista contó que comenzó a recibir mensajes de Wanda furiosa cuando se encontraban todos los participantes comiendo mientras grababan el programa y que esa señal le llamó la atención.

"Empiezo a ver el teléfono, yo la tengo como WN, y me empieza a putear y reproche, era una atrás de la otra. Digo: algo pasó. Como ya conozco le digo después paso. Charlamos en un corte y me autorizó a contarlo", se sinceró Maxi López.

Y ahí admitió: "Ella me dijo: ‘No estoy más’”. En cuanto a la charla con la conductora comentó: "Fui a hablar para hacerla bajar un cambio porque aparte no había hecho nada, no sabía qué le había pasado. En otro momento de mi vida arrancaba yo también pero ahora ya después de la experiencia digo: ‘bueno, ¿qué está pasando?’".

"Cortó por lo que dicen que fue infiel él...", apuntó Nati Jota. A lo que Maxi evitó dar más preciones de los motivos de la separación: "En los por qué no me metí, con eso ya estaba. Le saqué otros temas para cambiarle un poco el humor y nos pusimos a charlar todo bien", finalizó con prudencia sin entrar en detalles de la separación de la madre de tres de sus hijos.