Maxi López confirmó la separación de Wanda Nara y Migueles y dio detalles inéditos: "Reproche"

Maxi López contó detalles de la reciente charla que mantuvo con su ex Wanda Nara donde le confirmó la separación de Martín Migueles.

8 ene 2026, 10:50
Maxi López confirmó la separación de Wanda Nara y Migueles y dio detalles inéditos: "Reproche"

Yanina Latorre lanzó la bomba el miércoles por la noche desde su cuenta en Instagram y confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles días después de que se conociera el acercamiento que intentó el empresario con Claudia Ciardone, con quien tuvo un breve romance tiempo atrás.

Lo cierto es que ante el revuelo que generó la reciente información, Maxi López habló en el streaming Sería increíble (Olga) y confirmó la ruptura de su ex con Migueles, aportando más datos al respecto.

El ex de Wanda Nara contó que dialogó en persona con su ex y le confesó que ya no estaba más con Migueles. "Ayer tuvimos una charla personal y me tiró una bomba, me contó algo que no sabía", comenzó el ex futbolista.

“Ayer vi que se había separado de Migueles. ¿Es real? ¿Te lo contó a vos?”, le preguntó Nati Jota al instante. Y el participante de MasterChef Celebrity (Telefe) hizo un evidente gesto asintiendo con su cabeza.

Luego Maxi López contó que comenzó a recibir mensajes de Wanda enojadísima cuando se encontraban todos los participantes comiendo mientras grababan MasterChef Celebrity.

"Empiezo a ver el teléfono, yo la tengo como WN, y me empieza a putear y reproche, era una atrás de la otra. Digo: algo pasó. Como ya conozco le digo después paso. Charlamos en un corte y me autorizó a contarlo", se sinceró.

"Ella me dijo: ‘No estoy más’”, contó Maxi López. Y sobre esa conversación con la conductora comentó: "Fui a hablar para hacerla bajar un cambio porque aparte no había hecho nada, no sabía qué le había pasado. En otro momento de mi vida arrancaba yo también pero ahora ya después de la experiencia digo: ‘bueno, ¿qué está pasando?’".

"Cortó por lo que dicen que fue infiel él...", apuntó Nati Jota. A lo que Maxi evitó dar más preciones de los motivos de la separación: "En los por qué no me metí, con eso ya estaba. Le saqué otros temas para cambiarle un poco el humor y nos pusimos a charlar todo bien", finalizó.

Maxi López dio detalles de la dura negociación con Daniela Christiansson por el parto de Lando

Maxi López reveló en su visita al programa Cortá por Lozano (Telefe) toda la verdad sobre el nacimiento de Lando, su segundo hijo con Daniela Christiansson y cómo fue la particular "negociación" que tuvo con la modela sueca.

El ex futbolista describió detalladamente cómo fueron hablando con su esposa del nacimiento del bebé y el pedido que le hizo para que fuera por cesárea para poder reincorporarse a sus compromisos laborales en Argentina con MasterChef Celebrity. En tanto, la postura inicial de la modelo era que el parto fuera por parto natural.

"Me hizo bien. Me vine con el corazón lleno, que eso era lo que necesitaba, pasar un poquitito de tiempo allá con mi nena, con mi señora. Y bueno, Landito también, que nació el 31 de diciembre. Hasta el último día, me tuvo, 9:22 de la mañana”, comenzó contando.

Allí señaló que los médicos no les habían dado fecha de parto para el 31 de diciembre, sino que en un principio habían acordado que el bebé naciera antes de Navidad.

“Estaba todo planeado para el 19 o 20 de diciembre. Llego a Suiza, hablo con mi mujer y me dice: 'Cambió todo, no es más programado, es natural'”, repasó el ex futbolista.

