Ángel de Brito reveló la verdad de su pelea con Andrea Taboada: "Quedó dolida cuando..."

Qué había dicho Andrea Taboada sobre su distanciamiento de Ángel de Brito

Andrea Taboada fue durante años una de las panelistas más representativas de LAM. Primero formó parte del ciclo cuando se emitía por El Trece y luego continuó en su nueva etapa por América TV. A lo largo de más de siete años se convirtió en una de las “angelitas” históricas del programa, uno de los espacios de espectáculos más reconocidos de la televisión.

Con el tiempo, la periodista decidió dar un paso al costado del ciclo conducido por Ángel de Brito. Aunque en un primer momento la salida le resultó difícil, con el correr de los meses entendió que ese cambio podía abrirle nuevas oportunidades dentro de su carrera profesional.

En una entrevista con La Nación en 2023, Taboada habló con franqueza sobre ese momento de transición y sobre su relación con el conductor. "Veníamos hablando de la posibilidad de un cambio y no me pareció mal porque le hizo bien al programa y a mí. Fue un cimbronazo que además me sacó de mi zona de confort”, reflexionó.

Tras su salida, surgió rápidamente una nueva propuesta laboral dentro de la misma productora. "Enseguida Mandarina, la misma productora en la que trabajo muy bien desde hace años, me ofreció sumarme a El diario de Mariana, que me permite volver a mis orígenes, a investigar. Me hizo muy bien”, recordó.

"Soy todo terreno y puedo trabajar en la calle, hacer un móvil, estar en un panel. Fue un cambio positivo, me encanta trabajar con Mariana Fabbiani y con todo el equipo. Y también fue súper positivo trabajar en LAM tantos años. Crecí mucho con Ángel y me hizo descubrir cosas mías que empecé a explorar”, agregó sobre aquella oportunidad laboral.

En aquel entonces, la periodista desmintió las versiones de conflicto con su excompañero. "No es cierto. Lo que se dice en las redes, queda ahí y es parte del juego. Hay mucha crueldad en las redes y me costó aprender a que no tienen que afectarme. A Ángel lo adoro y somos amigos, hemos ido de vacaciones juntos muchas veces y podría volver a trabajar con él. Simplemente, tocaba esta nueva etapa, que disfruto”, sentenció.