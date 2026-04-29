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Flor de la V durísima con Yuyito González al cuestionar el matrimonio igualitario: "Muestra la hilacha"

Yuyito González dio su particular opinión sobre el matrimonio igualitario y la conductora Flor de la V le contestó de manera tajante. "No lo puedo creer", aseguró.

29 abr 2026, 14:20
Flor de la V durísima con Yuyito González al cuestionar el matrimonio igualitario: Muestra la hilacha
Flor de la V durísima con Yuyito González al cuestionar el matrimonio igualitario: Muestra la hilacha

Flor de la V durísima con Yuyito González al cuestionar el matrimonio igualitario: "Muestra la hilacha"

Yuyito González abrió una impensada polémica al dar su opinión sobre el matrimonio igualitario dando a entender que iría en contra de la palabra de Dios.

Cuando los cronistas le marcaron la actriz y conductora que Dante Gebel no estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario, derivó en su particular análisis del tema, en una nota que se vio al aire en Los Profesionales de siempre.

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"Lo conozco como cristiana evangélica desde hace más de dos décadas como pastor. Hay principios bíblicos que nosotros en la sociedad podemos decir ciertas limitaciones para lo que son las costumbres de la sociedad. Por ejemplo, que yo quisiese tener relaciones prematrimoniales, eso no estaría aprobado bíblicamente", comenzó Yuyito González.

"Hay un montón de variantes enfocadas hacia la vida sexual como la hay respecto del dinero y otros temas, que te da pautas, después uno verá hasta dónde está en capacidad o voluntad de cumplirlo o no, todos esos temas son totalmente personales y en definitiva con Dios se arregla uno, nadie tiene que juzgar el corazón de nadie", continuó.

Y cerró: "No es la religión, es la palabra de Dios supuestamente que hay ciertas limitaciones en cuanto nuestra vida sexual que no se aprueban. ¿Las hacemos? Sí".

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La dura respuesta de Flor de la V a Yuyito González

Flor de la V habló con el programa Puro Show (El Trece) y fue contundente al referirse a las declaraciones de Yuyito González sobre el matrimonio igualitario.

"Lo vi, no lo puedo creer. Yo dije: son estas bataclanas devenidas a pastoras. Siempre cuando se tienen que meter con alguien se meten con el colectivo LGBT", aseguró de entrada la conductora.

Y remarcó furiosa: "No es una ama de casa o una doña que no estuvo contenida por nadie, es una mujer que ha vivido en el mundo de las revistas con gays, travestis. Me sorpende muchísimo la poca humanidad. Obvio que es homofóbica".

Flor de la V recordó una mala experiencia que tuvo con Yuyito González al ir por primera vez como invitada al programa de Mirtha Legrand y dejó en claro sus diferencias.

"En la primera mesa de Mirtha que fui, tuve la desgracia que me toque ella y te juro que no la pasé bien. Lo noté claramente, eran comentarios que se deslizaba... Me acuerdo que no la pasé bien. La verdad no me sorprende para nada, muestra la hilacha", concluyó la conductora.

flor de la v 2

     

 

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