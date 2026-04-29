Flor de la V durísima con Yuyito González al cuestionar el matrimonio igualitario: "Muestra la hilacha"

Y cerró: "No es la religión, es la palabra de Dios supuestamente que hay ciertas limitaciones en cuanto nuestra vida sexual que no se aprueban. ¿Las hacemos? Sí".

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La dura respuesta de Flor de la V a Yuyito González

Flor de la V habló con el programa Puro Show (El Trece) y fue contundente al referirse a las declaraciones de Yuyito González sobre el matrimonio igualitario.

"Lo vi, no lo puedo creer. Yo dije: son estas bataclanas devenidas a pastoras. Siempre cuando se tienen que meter con alguien se meten con el colectivo LGBT", aseguró de entrada la conductora.

Y remarcó furiosa: "No es una ama de casa o una doña que no estuvo contenida por nadie, es una mujer que ha vivido en el mundo de las revistas con gays, travestis. Me sorpende muchísimo la poca humanidad. Obvio que es homofóbica".

Flor de la V recordó una mala experiencia que tuvo con Yuyito González al ir por primera vez como invitada al programa de Mirtha Legrand y dejó en claro sus diferencias.

"En la primera mesa de Mirtha que fui, tuve la desgracia que me toque ella y te juro que no la pasé bien. Lo noté claramente, eran comentarios que se deslizaba... Me acuerdo que no la pasé bien. La verdad no me sorprende para nada, muestra la hilacha", concluyó la conductora.