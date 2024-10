Angie Balbiani contó cómo está Pampita tras la escandalosa separación con Roberto García Moritán

“Lo que yo veo es que ella está bien pero no nos vimos porque ella está de viaje”, afirmó la actriz en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), ya que hasta hoy a la mañana su amiga se encontraba en Chile.

Sin embargo, aclaró: “A mí no me gusta hablar de este tema. Saben que es mi kryptonita. Es un tema que no me gusta tocar porque Carolina es mi amiga y porque el medio es muy efímero, pero las amistades, si se las cuida, son para siempre. Yo no te puedo decir nada más que lo que yo veo".

“Creo que se hace lo mejor que se puede con lo que se tiene y Carolina siempre va a cuidar a la familia, pase lo que pase. Pero bueno, es una persona también”, aseguró.

La contundente respuesta de Pampita sobre los chats con Moritán: "A veces es necesario...."

Este jueves Pampita volvió de su viaje a Chile en medio de la polémica por su separación con Roberto García Moritán y fue abordada por las cámaras de A la Tarde (América) para hablar acerca de esta escandalosa situación.

En primer lugar, la modelo se mostró sin ánimos de dar hablar acerca de su separación y declaró: “No voy a hacer comentarios de eso. Trato de estar lo mejor posible para mi familia, para mis hijos".

Por otro lado, el cronista Oliver Quiroz le consultó por los fuertes dichos que tuvo la madre de Moritán, donde aseguró que no fue ella quien puso el punto final a la relación. “Sepan entender que voy a tratar de no hacer comentarios de nada, es algo privado”, respondió la modelo.

A su vez le preguntaron a Pampita por la publicación de los chats con el político, y la polémica por la fecha oficial de su separación. “Ustedes ya me conocen, a mí me gusta la verdad, me importa mucho", sentenció.

“A veces si es necesario tener que salir a mostrar la verdad, y no queda otra, tampoco voy a permitir que se digan cosas que no son”, agregó de forma contundente.

Por último, habló de la posibilidad de ir a la televisión para contar su versión acerca de lo sucedido y afirmó: “No voy a ir a ningún programa, no voy a hablar del tema en ningún lado, ojalá que ahora ni nunca. No voy a. dar notas a ninguna revista, no me voy a pagar ni un centavo por hablar de esto“.

“No vengan a mi casa, por lo chicos, que se ponen re nerviosos para entrar, para salir y la verdad es incómodo. Tiene que reincorporarse a mi casa porque yo los protejo. Espero que entiendan y que termine el tema de una vez por todas. Que nos dejen a la familia acomodarnos y pasar este momento con tranquilidad”, concluyó.

