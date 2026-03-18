Roberto Pettinato y sus picantes declaraciones contra Fernanda Iglesias: "Fuimos amantes y..."

Fernanda Iglesias prendió el ventilador y contó la historia de una supuesta doble traición de Roberto Pettinato a su amigo Charly García que tendría que ver con el ámbito laboral y también sentimental.
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El conductor Roberto Pettinato contestó de manera polémicay a pura ironía luego de que Fernanda Iglesias contó de una supuesta traición de él a su amigo Charly García.
Fernanda Iglesias prendió el ventilador y contó la historia de una supuesta doble traición de Roberto Pettinato a su amigo Charly García que tendría que ver con el ámbito laboral y también sentimental.
"Pettinato es fanático de Charly García. Él le saca dinero porque le pide un dinero para hacer un disco y son varios millones de dólares", indicó la panelista en Puro Show (El Trece) y dejó picando que el ex Sumo le tiró onda Mercedes "Mecha" Iñigo, quien fue pareja del cantante durante casi 20 años. "Él le tiró los perros y ella también se enamora porque Pettinato te envuelve", señaló.
Lo cierto es la respuesta de Roberto Pettinato llegó con todo y en charla con las cámaras del mismo ciclo comentó: "Hay una demana penal que está en este momento en curso y ese tipo de cosas no las voy a permitir, que se diga una barbaridad así".
Y se defendió de lo que contó la periodista: "No conozco a Fernanda Iglesias, conozco a una panelista súper horrible y sale a decir cualquier cosa. Yo no le robé ninguna novia, siempre fuimos amigos. Lo que dice no es verdad y sino que lo compruebe. Decir que yo le robé millones el único disco que hice con Charly. Me llamó mi amigo de Nueva York que lo pagó él el disco y lo hicimos en un día".
Ahí, Roberto Pettinato fue por más y lanzó con ironía para contrarrestrar la versión de Iglesias sobre la supuesta traición a su amigo y colega: "Mi relación con Charly, Mecha y todo el mundo está bien. Salvo con esa persona que dice cualquier barbaridad. Digo: ¿Qué pasaría si yo digo cualquier barbaridad? Ella dijo yo con él nunca fui amante. Imaginate que yo digo ahora por ejemplo: 'sí, fuimos amantes'. Y es más, le voy a preguntar a mi abogado que quiero hacer un adn de la hija de ella, porque estoy dudando si no es mi hija. Puedo decir... ¿No? Le robó a Charly García millones.... Bueno, yo quiero hacer un adn de esa niña".
"De lo que hagas tiene pruebas dice", le advirtió uno de los cronistas sobre la historia que contó Fernanda de él y Charly García. Y el músico aclaró con firmeza: "Si ella tiene la prueba de los millones mínimo quiero el 50 por ciento. Lo llamo a Charly y le digo quiero el 50 por ciento. La relación con Mecha siempre fue de amistad, punto. Sino hablen con Mecha que está en la ciudad, no se fue a vivir a Colombia".
Luego del fuerte ida y vuelta que mantuvo minutos antes con Cinthia Fernández en La mañana con Moria (El Trece), Fernanda Iglesias se quebró por completo en Puro Show al hablar de este tema.
Apenas iniciado el programa, la periodista decidió contextualizar su estado emocional y explicó: “Yo estaba tranquila pero un poco triste, te digo la verdad, porque ayer hice un móvil para el programa de Flor de la V donde se puso todo como medio álgido y después hice una reflexión que es un poquito más profunda que pelearse por un pagaré, por un cheque, por mil dólares, por si se cambió el auto o por un montón de pavadas que no tienen que ver con lo importante”.
Iglesias puso el foco en lo que considera el verdadero problema del conflicto:“ Lo importante son las seis pibas que están en el medio. Lo quiero remarcar siempre porque nadie se acuerda de los chicos”, sostuvo ya visiblemente movilizada.
El momento más sensible llegó segundos después, cuando la panelista se quebró al aire:“Me voy a poner a llorar porque me hace mucho daño que ni Roberto ni Cinthia se den cuenta que con esto están perjudicando a sus hijas. Piensen en los chicos”.