Roberto Pettinato y sus picantes declaraciones contra Fernanda Iglesias: "Fuimos amantes y..."

Ahí, Roberto Pettinato fue por más y lanzó con ironía para contrarrestrar la versión de Iglesias sobre la supuesta traición a su amigo y colega: "Mi relación con Charly, Mecha y todo el mundo está bien. Salvo con esa persona que dice cualquier barbaridad. Digo: ¿Qué pasaría si yo digo cualquier barbaridad? Ella dijo yo con él nunca fui amante. Imaginate que yo digo ahora por ejemplo: 'sí, fuimos amantes'. Y es más, le voy a preguntar a mi abogado que quiero hacer un adn de la hija de ella, porque estoy dudando si no es mi hija. Puedo decir... ¿No? Le robó a Charly García millones.... Bueno, yo quiero hacer un adn de esa niña".

"De lo que hagas tiene pruebas dice", le advirtió uno de los cronistas sobre la historia que contó Fernanda de él y Charly García. Y el músico aclaró con firmeza: "Si ella tiene la prueba de los millones mínimo quiero el 50 por ciento. Lo llamo a Charly y le digo quiero el 50 por ciento. La relación con Mecha siempre fue de amistad, punto. Sino hablen con Mecha que está en la ciudad, no se fue a vivir a Colombia".

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La angustia total de Fernanda Iglesias al responderle a Cinthia Fernández

Luego del fuerte ida y vuelta que mantuvo minutos antes con Cinthia Fernández en La mañana con Moria (El Trece), Fernanda Iglesias se quebró por completo en Puro Show al hablar de este tema.

Apenas iniciado el programa, la periodista decidió contextualizar su estado emocional y explicó: “Yo estaba tranquila pero un poco triste, te digo la verdad, porque ayer hice un móvil para el programa de Flor de la V donde se puso todo como medio álgido y después hice una reflexión que es un poquito más profunda que pelearse por un pagaré, por un cheque, por mil dólares, por si se cambió el auto o por un montón de pavadas que no tienen que ver con lo importante”.

Iglesias puso el foco en lo que considera el verdadero problema del conflicto:“ Lo importante son las seis pibas que están en el medio. Lo quiero remarcar siempre porque nadie se acuerda de los chicos”, sostuvo ya visiblemente movilizada.

El momento más sensible llegó segundos después, cuando la panelista se quebró al aire:“Me voy a poner a llorar porque me hace mucho daño que ni Roberto ni Cinthia se den cuenta que con esto están perjudicando a sus hijas. Piensen en los chicos”.