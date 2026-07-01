Conmoción: murió la mamá de una exparticipante de Gran Hermano 2026

Quién es Carla Bigliani

Carla, conocida por el público como “Carlota”, ingresó a Gran Hermano a principios de marzo en reemplazo de Divina Gloria. Durante su presentación contó que trabajaba desde su casa, lo que le permitía estar cerca de sus hijas. “Es bastante cómodo, puedo cuidar a mis hijas”, había explicado.

Su paso por el reality fue breve: permaneció apenas una semana antes de ser eliminada por decisión del público. A pesar de ello, logró hacerse conocida por su espontaneidad y por el apodo con el que también la identifican sus seguidores, “Hola Potra”.

Antes de entrar al programa, Carla se definía como una mujer auténtica y sin filtro. Contó que vivía con sus dos gatos y un perro, disfrutaba de pasar tiempo en el jardín de su casa y que ingresar a Gran Hermano representaba un sueño que había visualizado durante mucho tiempo. “Tenía ganas de cambios y acá están”, había dicho en su presentación, convencida de iniciar una nueva etapa en su vida.