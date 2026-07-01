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Conmoción: murió la mamá de una exparticipante de Gran Hermano 2026

La ex participante de Gran Hermano dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

1 jul 2026, 11:00
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Conmoción: murió la mamá de una exparticipante de Gran Hermano
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Conmoción: murió la mamá de una exparticipante de Gran Hermano
Conmoción: murió la mamá de una exparticipante de Gran Hermano

Carla Bigliani, ex participante de la actual edición de Gran Hermano, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. A través de una publicación en sus redes sociales, la joven confirmó el fallecimiento de su mamá y recibió una inmediata muestra de cariño por parte de sus seguidores y de varios de sus excompañeros del reality.

La noticia fue comunicada por la propia Carla durante la noche del lunes mediante un breve y conmovedor mensaje en su cuenta de X. Además, explicó que esa fue la razón por la que no participó del stream de Gran Hermano previsto para ese día.

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“Besos al cielo, ma. Te amaré siempre”, escribió la exjugadora, acompañando la despedida con un profundo gesto de amor hacia su madre.

Horas más tarde, volvió a expresarse para agradecer el apoyo recibido en este duro momento. “Muchas gracias a todos por sus mensajes. Me llegaron al corazón en este momento”, publicó, conmovida por las muestras de afecto de sus fanáticos y de quienes compartieron con ella la experiencia dentro de la casa.

Quién es Carla Bigliani

Carla, conocida por el público como “Carlota”, ingresó a Gran Hermano a principios de marzo en reemplazo de Divina Gloria. Durante su presentación contó que trabajaba desde su casa, lo que le permitía estar cerca de sus hijas. “Es bastante cómodo, puedo cuidar a mis hijas”, había explicado.

Su paso por el reality fue breve: permaneció apenas una semana antes de ser eliminada por decisión del público. A pesar de ello, logró hacerse conocida por su espontaneidad y por el apodo con el que también la identifican sus seguidores, “Hola Potra”.

Antes de entrar al programa, Carla se definía como una mujer auténtica y sin filtro. Contó que vivía con sus dos gatos y un perro, disfrutaba de pasar tiempo en el jardín de su casa y que ingresar a Gran Hermano representaba un sueño que había visualizado durante mucho tiempo. “Tenía ganas de cambios y acá están”, había dicho en su presentación, convencida de iniciar una nueva etapa en su vida.

     

 

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