Ernestina Pais: el dato más doloroso de su muerte y un llamado que nunca llegó

Al salir de su declaración, el propio Muscari dialogó con la prensa y remarcó el contexto en el que fue convocado. “Desde que me convocaron sabía muy claramente el contexto. Quieren corroborar cuál era el trabajo de Ernestina, en qué consistía su labor, a qué hora tenía que llegar al teatro. Pero no hay más puntualidades que esas. El derrotero de los hechos es lo que publiqué”, explicó ante los medios, en declaraciones brindadas a la cronista de Lape Club Social Informativo (América TV).

Durante esa improvisada rueda de prensa, el director también sostuvo que nunca llegó a tener contacto directo con Ernestina Pais en los minutos previos al accidente. Además, relató que intentó comunicarse luego del hecho, sin conocer todavía la gravedad de la situación ni el desenlace fatal.

“Intenté comunicarme con Ernestina para saber qué había sucedido, sin imaginar la gravedad de la situación. Como era de esperar, nadie respondió a su teléfono”, señaló Muscari en el marco de su exposición testimonial ante la Justicia.

Finalmente, al ser consultado por los medios presentes, agregó una reflexión sobre su decisión de presentarse. “Me surgió también el deseo de venir porque sé que hubo una intención de no molestar a Benicio en este momento. Lo mejor era que viniera yo y no su hijo. Que otra persona pueda dar esos datos para que no queden tomados del aire”, concluyó el director teatral.

Qué muestra el video de una mujer haciendo un extraño ritual donde murió Ernestina Pais

Ernestina Pais murió el pasado viernes a los 54 años tras un trágico accidente en San Isidro, donde fue embestida por una formación del Tren de la Costa cuando cruzaba las vías al volante de su auto.

A pocos días del hecho, una mujer quedó en el centro de la polémica en redes sociales luego de publicar un video en el que se la observa realizando un ritual en el mismo punto donde ocurrió el fallecimiento de la actriz y conductora.

Según explicó, su intención fue acercarse al lugar para que Ernestina Pais pudiera “encontrar la luz y viajar lo más alto posible”, aunque la publicación rápidamente generó una ola de críticas en redes.

“Como ven estoy haciendo una velación para elevar a Ernestina Pais para que sepa que está fallecida y pueda encontrar la luz y pueda viajar lo más alto posible y que su alma se eleve y se ilumine como ella se merece”, se la escucha decir en el video difundido.

En las imágenes se la ve a la mujer dejando una vela encendida sobre las vías durante el día, en plena luz solar. Sin embargo, la escena no fue bien recibida por gran parte de los usuarios, que cuestionaron duramente la decisión de realizar la filmación tan poco tiempo después de la muerte de la conductora.

“Qué alto tenés que tener el ego para pensar que te necesita a vos para elevar su alma”, “Dejala descansar en paz. Colgate de alguien más” y “Pero el único que puede elevar el alma al cielo es Dios, Jesús y el Espíritu Santo”, fueron algunos de los comentarios más repetidos en contra de la intervención, aunque también hubo quienes defendieron la acción al entenderla como un gesto de respeto.

En el ámbito de estas creencias, el llamado ritual de elevación de almas busca acompañar espiritualmente a los fallecidos para que alcancen la paz, mediante oraciones, inciensos, sonidos o cantos destinados a liberar el alma del sufrimiento y conducirla hacia la luz.