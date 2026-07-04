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El recuerdo más especial de Benicio Guyot con Ernestina Pais: la foto retro que se volvió viral

A una semana de la muerte de Ernestina Pais, Benicio abrió el baúl de los recuerdos y compartió una foto inédita junto a su mamá. Aquí, el emotivo homenaje que conmovió a todos.

A24.com | Gabriela Bentolila
por Gabriela Bentolila | 4 jul 2026, 10:00
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El recuerdo más especial de Benicio Guyot con Ernestina Pais: la foto retro que se volvió viral

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El recuerdo más especial de Benicio Guyot con Ernestina Pais: la foto retro que se volvió viral

A una semana de la trágica muerte de Ernestina País, el recuerdo de la querida conductora continúa muy presente tanto entre sus seres queridos como entre quienes siguieron su trayectoria. En medio del profundo dolor, Benicio Guyot, el hijo que tuvo junto al fotógrafo Alejandro Guyot, comenzó a compartir algunos recuerdos junto a su mamá a través de las redes sociales, abriendo de a poco el álbum familiar como una forma de mantener vivo su legado.

En las últimas horas, más precisamente este viernes, el joven publicó una fotografía muy significativa que corresponde a uno de los momentos más importantes de su adolescencia: su último día en el colegio secundario.

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La postal, tomada el 14 de diciembre de 2021, muestra a Ernestina País acompañando a su hijo y a un grupo de sus compañeros frente a un fondo negro decorado con luces de guirnaldas. En la imagen, la conductora aparece sonriente, con un vestido estampado en tonos rojos y verdes y el cabello recogido. En el centro se encuentra Benicio, con el barbijo bajo el mentón, un detalle que remite al contexto de la salida de la pandemia. Junto a la fotografía, el joven escribió una breve frase que resume el momento: “Último día del colegio”, acompañada por un emoji de corazón.

Qué escribió Benicio Guyot en su carta abierta para despedir a Ernestina Pais en medio del dolor por su trágica muerte

Esta no es la primera vez que Benicio Guyot, de 22 años, utiliza sus redes sociales para recordar a su madre desde su fallecimiento, ocurrido el pasado 26 de junio. Apenas un día después del accidente, compartió una extensa y conmovedora carta en Instagram junto a una imagen de ambos. Allí comenzó expresando: “Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará”.

En ese emotivo mensaje, el joven repasó algunas de las pequeñas demostraciones de afecto que hoy más extraña. “Tus te amo pegajosos y constantes, los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un te amo hijo”, escribió.

Además, dedicó unas palabras para describir cómo era Ernestina lejos de las cámaras y de su faceta pública. “Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir y vos lo hacías con toda plenitud”, expresó con profunda admiración.

La despedida de Ernestina País se realizó en el Cementerio de la Chacarita, donde familiares, amigos y colegas del ambiente artístico le dieron el último adiós. Durante la ceremonia, Benicio fue uno de los encargados de llevar el féretro y, una vez concluido el homenaje, volvió a las redes para agradecer las innumerables muestras de cariño y acompañamiento que recibió por parte del público.

En el mismo texto, el joven también hizo referencia a lo particular que resulta atravesar un duelo bajo la mirada permanente de los medios. “Tu ida no es como una común. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar de esta pérdida va a ser difícil”, confesó.

Sin embargo, también encontró alivio en los mensajes que comenzaron a llegarle de personas desconocidas. “Me habla gente que no conozco, que no sé quién es, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir les quedaron. Que tu impacto fue real”, señaló.

La carta concluyó con un sentido repaso por los recuerdos que más atesora de su mamá: su sonrisa, la carcajada que resonaba desde cualquier rincón de la casa y “esa niña que vivía en tu interior”. Como cierre, eligió dedicarle una última frase cargada de amor: “Sos, fuiste y serás eterna. Te amo mamá”.

Ernestina País falleció el 26 de junio a los 54 años luego de ser embestida por una formación del Tren de la Costa cuando intentaba cruzar las vías con la barrera baja, en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en el partido de San Isidro. En ese momento se dirigía al teatro Niní Marshall, en Tigre, donde integraba el elenco de la obra El divorcio del año, dirigida por José María Muscari.

     

 

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