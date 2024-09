Aparecen imágenes reveladoras de Pampita y Roberto García Moritán en medio de la versión de crisis

Embed

Así, fue Marcia Frisciotti, conocida popularmente como Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame, quien a través de sus historias virtuales aseguró que están mejor que nunca.

Mientras sobre una postal en la que se ve a Carolina Ardohain y Moritán bailando acaramelados, escribió "Me pregunta si Pampita y Robert están en crisis" y allí mismo respondió concreta: "NOOOO! Mírenlos a full en un cumpleaños!".

Al tiempo que inmediatamente sumó el video de la reciente fiesta en cuestión, donde se ve al matrimonio bailando divertidos, y reafirmó: "Para los que me preguntan por la crisis, en este video se los ve bailando juntos a pleno a Pampita y Roberto. me contaron que anduvieron chapando toda la noche!".

Pampita y Roberto García Moritán

Fuertes rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán: "Él estuvo parando en un hotel"

En los últimos días comenzaron a surgir fuertes rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán y el periodista Daniel Gómez Rinaldi dio todos los detalles en el ciclo Implacables (El Nueve).

“Desde hace unos días estoy trabajando en una información porque, si bien en los Martín Fierro los vimos a Pampita y Roberto García Moritán amorosos, acaramelados, de la mano, sonrientes, aparecieron los rumores de separación”, comenzó contando el comunicador.

"De hecho el periodista Gustavo Méndez, a fines de agosto, también lo había contado. Gustavo, en su momento, habló con Roberto y le desmintió el rumor", sumo Rinaldi.

Inmediatamente, el periodista reveló: “¿Por qué llega a mis oídos esta información? Porque Roberto estuvo parando un par de noches en Casa Lucía, un hotel de la zona de Recoleta, en la calle Arroyo”.

"Cuando le consulté estaba viendo el partido Boca-Racing con su hija Ana. Me dijo que de ninguna manera, que no era así. Yo le dije que me enteré de que fueron cuatro noches en total, y él me dijo ‘no, no, estamos muy bien’”, detalló Rinaldi sobre la conversación telefónica que tuvo con el político.

Por último, afirmó que la modelo y García Moritán asistieron el último sábado al cumpleaños de una pareja muy conocida.