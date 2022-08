Apareció un polémico video, que compromete a José María Muscari

Embed

Nuevo y polémico video, que deja de José María Muscari en el centro de la polémica

Este lunes en Intrusos (América TV), Flor de la V compartió al aire un nuevo video de José María Muscari, donde frena a un hombre y le dice -a los gritos- que le parece muy atractivo.

"Excuse me. Excuse Me. You. Very hot. ¡Te violaré!", exclama el director teatral, en una grabación que compartió días atrás en sus historias en Instagram.

Esta no es la primera vez que Muscari usa esa red social para filmar a hombres en la vía pública. De hecho, se conocen otros videos, donde expone a personas en la calle y resalta sus atributos físicos.