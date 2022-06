El tenso cara a cara entre Nazarena Vélez y José María Muscari

"En ese momento, nos decepcionamos mutuamente", expresó Muscari. "¿Qué estabas esperando?", le preguntó Nazarena. "Más cercanía", retrucó el invitado.

La angelita recordó que, cuando se filtró ese audio, ella fue una de las primeras en defenderlo de las críticas. "Yo salí a bancarte como nadie. Te llamé tres o cuatro veces, fui a verte. No me contestabas. Dije 'no lo llamo más'. Yo entendí que vos creías que yo había mandado ese audio", explicó Nazarena.

Muscari le recriminó que ella no lo acompañó en esa etapa tan dura. "Creo que somos muy diferentes. Y en los momentos más difíciles de la vida de Nazarena, yo no esperé ninguna respuesta de ella para estar y estuve", reflexionó.

El director teatral reconoció que él decidió alejarse de la exposición mediática y del contacto con sus afectos cercanos. "Yo no reaccionaba, no contestaba. Me fui del país. Fui a Uruguay a trabajar", recordó.

Ángel quiso saber si se sentarían a tomar un café y reconstruir la amistad: "¿Les dejó de interesar tener un encuentro en privado?", preguntó el conductor.

Muscari dijo que no tendría problemas en sentarse a hablar, pero Nazarena fue tajante. "Yo cierro puertas y después me cuesta volver a abrirlas. Sufrí mucho distanciarme de él. Y no dejó que nos acerquemos", concluyó la angelita.