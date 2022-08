La insólita determinación de José María Muscari para tener sexo casual

Sorprendida ante este curioso timing, Kämpfer quiso saber más y consultó a Muscari: “¿te pasa algo orgánico a los cuarenta minutos… le avisás a la otra persona? Pensé que tal vez la anécdota involucraba a un trabajador sexual. Viste que así como la hora del psiquiatra en realidad dura 50 minutos, por ahí la del trabajador sexual dura 40…”.

Muy relajado, Muscari se explayó: “con el trabajador sexual también tengo un tema. Nunca contraté a nadie porque me de deserotiza mucho la posibilidad de que alguien esté conmigo sin el deseo real, por un trueque, por un intercambio. Como que me la baja”.

Y siguió: “Cuando voy a otro país es espectacular y es verdad que tengo como una especie de reloj, cuando sé que lo que va a pasar es meramente sexual. Porque imaginate que con una persona en Nueva York que conozco por Grindr (NdeR: app de citas para hombres gays) no hay mucha opción, no hay mucho más. Es el lenguaje de los cuerpos. En 40 minutos lo manejo. Entonces tengo mis sistemas, que mis amigos no pueden creer. Me empiezo a cambiar, directamente. Quizás la otra persona se va a bañar y cuando sale del baño para acostarse un rato, yo ya estoy vestido. No hay mucha opción de nada”.

Ante la consulta de Agustina sobre si alguna vez alguien se ofendió por su corte inmediato, Muscari concluyó: “no, siempre está bueno ser claro. Y si se está dando algo romántico o algo que puede durar un poco más, no lo corto. Pero en ese sentido soy bastante pragmático”.

José María Muscari

El tenso cara a cara entre Nazarena Vélez y José María Muscari

Nazarena Vélez y José María Muscari protagonizaron un tenso ida y vuelta en LAM (América TV). La actriz y el director teatral recordaron que se enemistaron por la filtración de un audio, donde él lanzaba comentarios discriminatorios hacia Fede Bal.

Ángel de Brito indagó sobre las diferencias entre ellos y comenzaron a salir los trapitos al sol.

"En ese momento, nos decepcionamos mutuamente", expresó Muscari. "¿Qué estabas esperando?", le preguntó Nazarena. "Más cercanía", retrucó el invitado.

La angelita recordó que, cuando se filtró ese audio, ella fue una de las primeras en defenderlo de las críticas. "Yo salí a bancarte como nadie. Te llamé tres o cuatro veces, fui a verte. No me contestabas. Dije 'no lo llamo más'. Yo entendí que vos creías que yo había mandado ese audio", explicó Nazarena.

Muscari le recriminó que ella no lo acompañó en esa etapa tan dura. "Creo que somos muy diferentes. Y en los momentos más difíciles de la vida de Nazarena, yo no esperé ninguna respuesta de ella para estar y estuve", reflexionó.

El director teatral reconoció que él decidió alejarse de la exposición mediática y del contacto con sus afectos cercanos. "Yo no reaccionaba, no contestaba. Me fui del país. Fui a Uruguay a trabajar", recordó.

Ángel quiso saber si se sentarían a tomar un café y reconstruir la amistad: "¿Les dejó de interesar tener un encuentro en privado?", preguntó el conductor.

Muscari dijo que no tendría problemas en sentarse a hablar, pero Nazarena fue tajante. "Yo cierro puertas y después me cuesta volver a abrirlas. Sufrí mucho distanciarme de él. Y no dejó que nos acerquemos", concluyó la angelita.