Apareció un video de un importante actor que trabaja en la calle: "Necesito ganar guita para vivir"

En diálogo con el ciclo de espectáculos, Alarcón explicó por qué decidió salir a la calle para tratar de sacar un rédito económico. “Era algo que me faltaba en mi vida hacer. No tengo trabajo en este momento de teatro y me pareció una muy buena oportunidad esta, que tengo tiempo. Además, yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida, te confieso, no necesito trabajar. Necesito ganar guita para vivir”.

Embed

El artista fue duro al referirse a la realidad económica de la Argentina: “Está jodida la situación de los actores, de los barrenderos, de los cocineros, de los periodistas, de todos, estamos jodidos. Ha llegado la miseria a un límite total. No se asombren de que yo estoy trabajando a la gorra, asómbrense de lo mal que está el país”.

Por último, Alarcón mencionó que la reacción de la gente lo llena de felicidad. "La reacción de la gente es maravillosa. ‘La verdad me anima verte trabajar acá en la plaza’. El público es muy generoso”, cerró.

image.png

Lucía Galán y Pablo Alarcón: se conocieron los motivos del final del romance tras 15 años juntos

Lucía Galán y Pablo Alarcón estuvieron juntos durante 15 años. La cantante y el actor tenían una relación muy sólida, cada uno vivía en su casa, pero eran una familia ensamblada y cada uno se llevaba muy bien con los hijos del otro.

Pero el romance se terminó hace tres años, justo antes de que comenzara la pandemia por coronavirus y tuviéramos que estar aislados durante varios meses. Todo comenzó cuando Manuela Bravo los presentó en un restaurante, en ese momento Lucía tenía una lesión en el brazo y el actor la ayudó a comer, un gestó que conmovió a la Pimpinela.

Ambos ya venían de tener malas experiencias en el amor: Alarcón había quedado viudo de su primer matrimonio y luego estuvo en pareja con Claribel Medina, con quien tuvo dos hijas, Antonella y María Agostina. Esta relación terminó en 1995.

Lucía Galán tuvo un breve affaire con Diego Maradona, en 1997 se casó con el empresario Alberto Hasán, con quien tuvo a su hija Rocío. Luego, mientras se divorciaba de Hasán, tuvo un breve acercamiento con Ricardo Biasotti, antes que fuera pareja de Andrea del Boca.

La relación entre Lucía y Pablo iba viento en popa y ellos tenían su secreto para que así fuera: discreción con la parte mediática, poco se sabía de la intimidad de ambos. Pero, en el 2020 se distanciaron a lo que se sumó la muerte de la mamá de Lucía que le generó una gran dolor a la artista.

Luego de eso llegó la pandemia y aceleró el final del romance. "Fue la vida. No fue algo específico. Pablo es una persona muy especial que quiero mucho. Fueron 15 años juntos pero a veces la vida te va llevando por distintos caminos y prioridades. Creo que esta decisión fue lo mejor para los dos", contó Lucía Galán.