Araceli González reveló la enfermedad que le diagnosticaron: "Son los stops que nos ponen en la vida"

"Yo ahora estoy con SIBO por 20 días, te venceremos", decía en su posteo. Y luego en las historias amplió: “Lo tomé con mucha calma, no me estresó el diagnóstico, porque ya sabés lo que tenés y podés abordarlo como corresponde”.

Y remarcó que ya está en contacto con un nutricionista y cómo se siente: “Lo tomé muy tranquila, no puedo hacer nada. Son los distintos stops que nos ponen en la vida cuando uno está muy acelerado y no se da cuenta. Lo bueno es estar lúcido para darse cuenta a tiempo. Me sirve para volver al camino de comer bien, con los tiempos correspondientes”.

“Veo que hay un acelere del otro lado. Muchos, que como yo, no sabían lo que es, muchos que saben todo y te recomiendan nutricionista, y la verdad que no me asusta la dieta, al contrario, me pone muy bien”, explicó Araceli González, quien aclaró que venía con un ritmo de mucho trabajo y esto le servirá de aprendizaje.

“Lo más importante es tener el diagnóstico, muchas veces nos sentimos inflamados del abdomen, constipados, mal de los intestinos, que nos cae todo horrible. Es importante ir a un médico para saber qué tenemos y nos trate como corresponde”, aconsejó a sus seguidores.

El emotivo mensaje y foto de Araceli González a Fabián Mazzei: "La persona..."

Araceli González le dedicó un emotivo mensaje a su marido, Fabián Mazzei, en una fecha muy especial para ambos. La actriz posteó en Instagram un mensaje y foto del día de la boda (14 de diciembre), al cumplirse nueve años de aquel sí que dieron y los 15 años en pareja que llevan.

"Hoy cumplimos 9 años de casados! Y y 15 años juntos! Diossssssssssssssssssssss Es el que me armo! Cuido! Y curó mi alma! Es quien escucha, mira y abraza! Es quien me levanta con una sonrisa todas las mañanas! Es quien vela por mi y acompaña! Es quien volvería a elegir mil veces", indicó muy enamorada Araceli González.

Y agregó: "Amo dormir con El. Agradezco que esté a mi lado todos los días. El lo sabe! Y como. Le agradezco que ame a mis hijos. Eso es la gloria para mi, porque mis hijos son mi todo. Te amo @fabianmazzeiok".

"Feliz aniversario a la persona más hermosa y humana de mi planeta", cerró puro sentimiento.