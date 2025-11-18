Descubren a Mauro Icardi usando el celular durante la conferencia de la China Suárez: qué espiaba

china suarez mauro icardi presentacion hija del fuego 4

Cuál fue el primer mensaje que Mauro Icardi le envió a La China Suárez

Este lunes, en La Mañana con Moria (El Trece), compartieron al aire la entrevista exclusiva que Moria Casán le realizó a La China Suárez, un mano a mano muy esperado en el que la actriz habló sin filtros sobre distintos momentos de su vida personal. Uno de los ejes más comentados del diálogo fue el recuerdo del primer acercamiento entre ella y Mauro Icardi, episodio que volvió a poner en foco cómo comenzó ese vínculo que en su momento generó tanto revuelo mediático.

Durante la charla, la actriz rememoró la primera vez que se cruzaron en París y reveló cuál fue el mensaje que el futbolista le envió para romper el hielo. Según contó, ese contacto se dio en un contexto especialmente delicado para ella, ya que atravesaba un periodo emocional muy difícil después de su separación de Benjamín Vicuña.

“Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra”, comentó La China, dejando en claro que en esa etapa se sentía vulnerable y sin demasiada energía para iniciar nuevos vínculos. Aun así, el mensaje de Icardi logró sorprenderla.

“Me puso, de la nada, ‘esa boquita’. Es hasta el día de hoy que se la pasa diciéndomelo. Tiene algo con la boca”, completó entre risas, dando a entender que ese gesto se transformó con el tiempo en una especie de sello personal del jugador hacia ella.