Descubren a Mauro Icardi usando el celular durante la conferencia de la China Suárez: qué espiaba
Mientras la China Suárez presentaba su nueva serie, las cámaras de Puro Show encontró a Mauro Icardi usando su celular. Enterate qué miraba.
18 nov 2025, 08:27
Descubren a Mauro Icardi usando el celular durante la conferencia de la China Suárez: qué espiaba
Este lunes se realizó la presentación de Hija del fuego, la nueva serie de la China Suárez y Mauro Icardi acompañó a su pareja. El futbolista estuvo en el lanzamiento de esta producción y, desde una de las primeras filas, no dudó en sacar su celular para registrar cada momento de la conferencia de prensa.
Y según pudieron registrar las cámaras de Puro Show (El Trece), Icardi levantó el teléfono y comenzó a sacar fotos y grabar a su pareja mientras respondía preguntas de los periodistas. El gesto no pasó desapercibido y generó todo tipo de comentarios por parte de los conductores.
“La graba con el celular Mau. Le saca fotito”, arrojó uno de los presentadores al ver la escena. La panelista Nancy Duré dijo con humor: “Mirá si le llega a entrar un mensaje ahora y lo vemos en vivo”, mientras el camarógrafo enfocaba la acción de Mauro.
Y Pampito sumó: “Él está muerto de amor por ella. Está enamorado, sacándole fotos ahí”, y defendió la actitud de Icardi: “Este acompañamiento de él a la China no lo veo como algo tóxico, como muchos lo quieren dejar ver. Lo veo como que la está acompañando, es algo re importante para la China, una serie importante de una plataforma increíble”.
Cuál fue el primer mensaje que Mauro Icardi le envió a La China Suárez
Este lunes, en La Mañana con Moria (El Trece), compartieron al aire la entrevista exclusiva que Moria Casán le realizó a La China Suárez, un mano a mano muy esperado en el que la actriz habló sin filtros sobre distintos momentos de su vida personal. Uno de los ejes más comentados del diálogo fue el recuerdo del primer acercamiento entre ella y Mauro Icardi, episodio que volvió a poner en foco cómo comenzó ese vínculo que en su momento generó tanto revuelo mediático.
Durante la charla, la actriz rememoró la primera vez que se cruzaron en París y reveló cuál fue el mensaje que el futbolista le envió para romper el hielo. Según contó, ese contacto se dio en un contexto especialmente delicado para ella, ya que atravesaba un periodo emocional muy difícil después de su separación de Benjamín Vicuña.
“Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra”, comentó La China, dejando en claro que en esa etapa se sentía vulnerable y sin demasiada energía para iniciar nuevos vínculos. Aun así, el mensaje de Icardi logró sorprenderla.
“Me puso, de la nada, ‘esa boquita’. Es hasta el día de hoy que se la pasa diciéndomelo. Tiene algo con la boca”, completó entre risas, dando a entender que ese gesto se transformó con el tiempo en una especie de sello personal del jugador hacia ella.