A qué se dedica el hijo de Fito Páez y Cecilia Roth: así está hoy Martín
El joven, que ya tiene 26 años, apostó a un emprendimiento relacionado con el arte y el entretenimiento, siempre apoyado en su padres Fito Páez y Cecilia Roth.
18 nov 2025, 10:10
Está claro que Martín Páez Roth es famoso desde que era bebé, porque ser hijo deFito Páez y Cecilia Roth no es poca cosa. Y claro que con ello también trae una carga, que él supo llevar con el más bajo de los perfiles.
Si bien desde hace años trabaja con su archi famoso padre llevando adelante las redes del músico, tal parece que Martín heredó la fibra artística que mamó desde la cuna. Es por eso que en las últimas horas se supo de qué vive actualmente con su propio emprendimiento.
Así lo reveló Fernanda Iglesias en Tarde o temprano, el nuevo programa que conduce María Belén Ludueña en las tardes de El Trece. “Martincito Paez Roth ya tiene 26 años y fundó una empresa en la Argentina”, confió la periodista en un principio frente a sus compañeros del magazine.
Acto seguido, pasó a detallar de qué se trata Páez Roth Entertainment: “Organiza fiestas que se llaman Paladium”, confió Iglesias al tiempo que aclaró que “no son en la calle Reconquista donde era Paladium, pero van circulando por distintas ciudades del país”.
Vale recordar que el hijo de Fito Páez y Cecilia Roth, Martín, nació en 1999 en Punta del Este. A pesar de ser hijo de dos figuras públicas, Martín ha construido su vida mayormente alejado de las cámaras y los medios de comunicación.
Cuándo y por qué se separaron Fito Páez y Eugenia Kolodziej tras 10 años juntos
A mediados de agosto de este año, Pepe Ochoa reveló en LAM (América TV), una noticia que sorprendió al mundo del espectáculo: Fito Páez se separó de Eugenia Kolodziej, su pareja durante los últimos diez años. La relación, marcada por una diferencia de edad de 30 años, se terminó luego de una década de convivencia y proyectos compartidos.
"Desgaste total del vínculo. Decidieron poner una pausa", afirmó el productor. Según explicó, la ruptura no fue abrupta, sino el resultado de un proceso que se fue gestando con el tiempo. "Lo que me cuentan es que la decisión vino de su lado, ella se fue a vivir a Madrid, se fue a probar suerte allá, porque es actriz. La distancia les costó, por eso se separaron", detalló.
La mudanza de Eugenia a España habría sido el punto de inflexión. Lo cierto es que si bien los dos intentaron sostener el vínculo a la distancia, los compromisos profesionales y los cambios personales terminaron por marcar el desenlace.
Además, Ochoa reveló que el músico rosarino se encuentra en una etapa introspectiva y creativa. En ese contexto, escribió un libro de poemas que, según contó, "se le dedicó a sus exparejas: Fabiana Cantilo, Romina Ricci y Cecilia Roth, a ella no".