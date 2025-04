Avión privado y miles de dólares: la millonaria propuesta que recibió Victoria Vannucci por una cita

"No tengo OnlYFans, no tengo OnlyDivas, no sé qué otra plataformas existen por ahí", indicó Victoria Vannucci en un video que subió a sus historias en Instagram.

"No tengo tampoco ningún prejuicio con ninguna mujer que tenga la necesidad de hacerlo pero yo soy de la teoría que prefiero trabajar en una cocina antes de mostrar el pezón a algún jero.. por ahí", fundamentó.

En ese sentido, comentó cuál es la oferta que le hizo un hombre que quería conocerla: "Me ofrecieron 7 mil dólares, avión privado, una cena, dije que no, y subiste a 15. Mr. New York, no joda más, soy chapada a la antigua, basta".

"Y otra cosa que tienen que saber de mí: cuando hago algo es porque yo elegí al hombre y porque yo realmente quiero, esa es la diferencia entre algo fake y algo real, por eso conmigo se disfruta", cerró Victoria Vannucci con firmeza.

Los impactantes y dramáticos videos que subió Victoria Vannucci a Instagram: toda la verdad

Victoria Vannucci compartió unos extraños videos en su cuenta de Instagram y desconcertó a sus seguidores. "Español/English. Soon...", escribió misteriosa en una de las publicaciones.

En los videos se ve a la modelo rodeada de cajas de cartón y sentada con una cinta negra sobre su boca. También aparece sobre el plano un camarógrafo que la está filmando.

Según información que llegó a la redacción de PrimiciasYa, los impactantes clips estarían relacionados con una docuserie que se hará sobre la vida de Vannucci.

Además, este documental estaría realizado por una productora argentina y norteamericana y se titularía Mil vidas en una.

Cabe recordar que durante todo el año pasado Vannucci y su expareja Matías Garfunkel atravesaron un conflicto mediático y judicial marcado por denuncias de violencia e intervenciones policiales.