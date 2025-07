Los aniquilantes mensajes de la mamá de Yanina Latorre a Fernanda Iglesias en medio de la guerra entre ambas

Y como la expareja del productor televisivo Pablo Nieto no tiene intención alguna de ponerle punto final al escándalo que desató, no tuvo el menor inconveniente en exponer a la mamá de Yanina, que como toda madre salió en defensa de su hija.

Así pudo verse en Puro Show (El Trece) la seguidilla de los aniquilantes textos de Dora, donde trata de "inútil" a Fernanda Iglesias, le dice que está "sola como un perro", le recuerda que "viaja en colectivo" a diferencia de su hija, y le recordó los conflictos con el padre de su hijo menor: "Estás esperando que Nieto, tu víctima, te traiga un paquete de arroz". ¡Tremendo!

mensajes de la mamá de Yanina Latorre a Fernanda Iglesias

Yanina Latorre estalló contra Fernanda Iglesias y defendió su matrimonio con Diego: “No me afecta lo que diga”

En medio de un nuevo cruce mediático, Yanina Latorre rompió el silencio y respondió con dureza a Fernanda Iglesias, quien en los últimos días deslizó en televisión que Diego 'Gambeta' Latorre le habría sido infiel a su esposa.

Lejos de esquivar el tema, la conductora de Sálvese Quien Pueda (América TV) se refirió a las versiones con su estilo frontal. “Sos una pobre chica a la que le metieron los cuernos y encima la dejaron”, disparó Yanina en referencia a su ex compañera, con quien mantiene una relación tensa desde hace tiempo.

Durante cuatro minutos al aire, Latorre se explayó sobre la dinámica actual de su vínculo con Diego, con quien lleva más de tres décadas de relación. “Después de 30 años de casados, es un compañerismo. No estoy hablando de pareja abierta, cada uno vive como puede. Son 31 años, la vida no es una utopía. Ella no decide cómo seguimos”, sostuvo.

En ese marco, criticó la actitud de Iglesias: “Le va a venir el karma, porque ella disfruta de esto”. Y agregó detalles sobre cómo vive su presente con el ex futbolista: “Vivo con Diego porque nos gusta estar juntos. Tenemos nuestros espacios. Él no me controla, yo no lo controlo. Viajamos, compartimos, cuidamos bien a nuestros hijos. Me une la familia y el proyecto de vida. A nuestro modo, nos entendemos”.

Sin rodeos, Yanina aseguró que no tiene reproches hacia su esposo: “No considero que él me haya hecho nada, ni yo a él. Toda la vida fuimos iguales. Soy muy independiente y no soy celosa”.

Cuando Ángel de Brito le consultó si había hablado con Diego sobre el tema, ella fue tajante: “No hablé nada, ni le pregunté. Llega el jueves. Me da lástima la gente que necesita bardear. Seguimos en una sociedad machista”.

Latorre también explicó que su mayor preocupación no pasa por lo que se dice en los medios, sino por cómo lo vive su familia: “No es algo que me interpele o preocupe. Me preocupa más padecer extorsión, que mis hijos se sientan acosados, que mi mamá –que tiene 85 años– lleve cuatro días mirando el teléfono creyendo que voy a sufrir”.