Bautista, el hijo de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, contó cómo es su relación con Julieta Prandi

"Era algo que ya tenían planeado desde hace años. Extrañábamos a la familia y a los amigos. Cuando volvimos al país mis padres ya estaban separados. Tomaron la decisión cuando nos mudábamos. Mientras estén felices... Eso es lo que importa", señaló en una nota con la revista ¡Hola Argentina!

En este contexto, reveló qué heredó de Emanuel y Ana Paula, en referencia a sus maneras de ser.

"Mamá es muy amable y piensa siempre en los demás, incluso antes que en ella. No siempre estoy de acuerdo con que haga eso, pero también soy un poco así. Es a la que más me parezco. Papá está muy dedicado en su trabajo y yo también siempre lo fui en el estudio. Nunca me llevé una materia", destacó.

Por último, Bautista reveló cómo es su vínculo con Prandi. "(Nos llevamos) bien. Tenemos una buena relación", manifestó.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Julieta Prandi y un emotivo festejo de cumpleaños junto a Emanuel Ortega

Julieta Prandi festejó su cumpleaños número 41 junto a sus seres queridos. A través de su cuenta en Instagram, la conductora de Es por ahí (América TV) posteó una serie de imágenes donde se le pudo ver muy cómplice con Emanuel Ortega, pero también festejando con sus hijos y amigos.

Julieta acompañó el posteo con unas emotivas palabras para celebrar un año más. "Un pestañeo. Un suspiro. Eso somos. Qué hermoso es poder compartir este instante con la gente que quiero. Gracias a todos ellos por alegrar mi vida", comentó en la publicación en la que se les puede ver juntos en una cena de celebración.

Asimismo, sus seguidores quisieron felicitarla y enviarle mensajes de amor. "Lo mejor para vos juli querida!! Tan buena compañera. Abrazo", "Felicitaciones amiga por esa mesasaaaaa, donde todos son seres queridos por vos! Una gran familia!", "Que hermoso instante es la vida cuando se comparte con vos. Una noche mágica con bellos seres", fueron parte de los comentarios que recibió.

Además, Julieta Prandi y Emanuel Ortega tambien fueron retratados por PrimiciasYa en plena celebración de su cumpleaños en un restaurante en San Isidro.