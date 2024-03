Bautista reveló el "verdadero secreto" para ganar Gran Hermano y sorprendió a todos

Pero lo cierto es que luego de esta introducción, Bauti encendió el electrodoméstico y empezó a hacer la mímica como si estuviese hablando, a través de su gesticulación, para sacarle una sonrisa a la audiencia por su ocurrente broma sobre el "verdadero secreto" para ganar Gran Hermano.

Bautista Mascia en la cocina con la licuadora - captura.jpg

En tanto, cuando terminó de usar la licuadora, Bautista concluyó pícaro: “Y así es cómo vas a ganar Gran Hermano”, mostrando una vez más su costado chistoso que junto a Nicolás Grosman son quienes más hacen reír a la audiencia con sus ocurrencias.

No obstante, tras viralizarse el pícaro video del uruguayo, los comentarios en X -ex Twiter- fueron bastante críticos. Desde “Recién me entero que habla”, pasando por “Es una planta”, o hasta un letal “Caracolazo”, fueron algunas de las reacciones de los fanáticos de GH por el desempeño de Mascia dentro de la casa.

Embed

Gran Hermano 2023: Bautista confesó sus planes con Denisse una vez que salga de la casa

Tras la segunda salida de Denisse González de la casa de Gran Hermano, a Bautista Mascia pudo vérselo cabizbajo al extrañar a su chica, quienes concretaron uno de los primeros romances de esta edición del reality de Telefe.

Tras ello, el uruguayo mantuvo una sincera charla con Paloma, una de las hermanitas nuevas. Y mientras ella le pintaba las uñas, aprovechó para consultarle si tiene previsto quedarse en Buenos Aires una vez que termine la competencia.

Bautista y Denisse GH2023.jpg

Casi instintivamente, Bauti respondió con un tajante: “Sí, lo que sea necesario”, lo que para muchos fanáticos significó una certera esperanza de que el romance con Denisse se afiance en un futuro.

“¿Te quedarías en lo de Denu?”, volvió a preguntar Paloma acto seguido, indagándolo sobre su futuro amoroso. Pero fue allí cuando el uruguayo se sinceró: “La verdad no lo pensé todavía, me había olvidado que vivía sola acá, no sé que haría”. Ahora bien, la pregunta del millón claramente es qué pensará Denisse al respecto...