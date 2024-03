Manzana se cansó de Bautista y apuntó contra él en Gran Hermano: "Son los peores"

De igual forma, la cosa no terminó ahí. Y es que parece que Manzana tiene todas las intenciones ver al uruguayo fuera de la casa y lo dejó en evidencia con sus fuertes declaraciones en medio de una charla con Darío.

Mientras ambos conversaban en el jardín, el líder de la semana se acercó y Federico le hizo un comentario que no logró comprender. Ante la duda de Bautista, su compañero decidió no repetir su frase y el novio de Denise se alejó diciendo "no entiendo un choto, man".

Una vez que estuvo lo suficientemente lejos, Manzana explicó: "Saluda bien, sin hacerte el divino". "El culiado este como no me manda a mí a placa, a ver si se anima, es más cagón. Quiere quedar bien con Dios y con el Diablo, esos son los peores, y este es uno de esos", le comentó a Darío.

El tenso ida y vuelta entre Manzana y Virginia de Gran Hermano: "Se levantó tóxica"

En el último tiempo Manzana y Virginia Demo formaron un gran vínculo dentro de Gran Hermano (Telefe). Sin embargo, esta tarde protagonizaron un tenso cruce por un enojo de la comediante.

Todo ocurrió en el patio, mientras el tucumano realizaba su rutina de ejercicio en la cinta caminadora del gimnasio. "Me tenés abandonada, no me saludaste. En la mesa pasaste al lado mío", señaló ella.

“Buen día. Y si andas desaparecida…Perdón”, se excusó Manzana y aseguró que no había notado su presencia. "No te hagas el pelo… que me viste que estaba ahí. Mirá que te acelero eso y te vas de jeta”, retruco la oriunda de La Plata.

Acto seguido el cantante planteó que no tuvo intenciones de hacerla sentir mal y ella sentenció: "Si fue con intención. Pero te perdono. Me voy adentro".

"Se levantó toxica, ¡muy toxica hoy!", exclamó Federico. De todas formas, inmediatamente ambos esbozaron risas y comenzaron a hablar como siempre lejos de guardarse rencores.