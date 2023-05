Bebe Contepomi reveló el verdadero motivo de su salida de TN

"La Viola sola tengo la experiencia, pero todo lo demás ya empezaba a ser muy abrumador. Cada productor que tiene un turno, es exclusivo pero no saben que estás en todas las producciones. Vos abarcas entonces 24 horas de noticias", explicó Bebe.

"Con 50 años si no me reinventaba ahora, me marchitaba. Tres años me llevó tomar esta decisión, además te preguntas, ¿me atenderán el teléfono si no tengo más La Viola? En un momento te preguntás cuántos te quieren de verdad y a cuántos les servías. Pero me atienden todos", sostuvo.

Y concluyó: "Fue una decisión muy pensada y relajada, en el canal estuve 29 años y en La Viola 25, yo siempre pertenecí a la parte de las noticias, ya no tenía la misma energía y las mismas ganas. También sentí que la tele de a poquito se ve menos".

Bebe Contepomi 2.jpg

Otra figura de TN y El Trece se suma a la ola de renuncias y sigue los pasos de Bebe Contepomi y Diego Leuco

A comienzos de 2023, dos de los históricos conductores de TN y El Trece, Bebe Contepomi y Diego Leuco, dieron un paso al costado, presentaron su renuncia a ambos canales, y siguieron por nuevos caminos en sus exitosas carreras profesionales.

Y en las últimas horas se supo que otra de las conductoras de las señales se sumará a esta ola de renuncias que sacude a las señales de Constitución: Eleonora Pérez Caressi, más conocida como "La Beba", fue la periodista que se desvinculó de ambos canales, y la noticia sorprendió a todos.

"Luego de varios años, @epcaressi Eleonora Pérez Caressi se desvinculó de @todonoticias y @eltrecetv", escribió el panelista de Nosotros a la Mañana (El Trece) Pablo Montagna, y casi al instante, la periodista salió a confirmar la noticia.

la beba renuncia.jpg

"Todos los finales son, en verdad, nuevos comienzos. La vida se trata de tomar decisiones para ser felices, nada más ni nada menos. Agradecida por el camino recorrido y por todo lo aprendido. Gracias", escribió la periodista especializada en música en su cuenta de Instagram, confirmando así la noticia aunque los motivos se desconocen.