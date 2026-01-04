Calu Rivero explicó los motivos por los cuales no mandará a su hijo Tao al jardín y estalló la polémica
Con un video de Tao, su hijo de tres años fruto de su relación con Aito de la Rúa, Calu Rivero explicó por qué decidió no mandar al jardín al pequeño. Enterate.
4 ene 2026, 10:15
Calu Rivero explicó los motivos por los cuales no mandará a su hijo Tao al jardín y estalló la polémica
Calu Rivero se volvió a generar revuelo en sus redes una decisión personal vinculada a la crianza de su hijo mayor, Tao, fruto de su relación con Aito de la Rúa.
A través de una publicación en Instagram, la actriz reveló que optó por un camino educativo no convencional, generando una gran repercusión entre sus seguidores.
En la grabación, Rivero contó que evaluó distintas alternativas antes de decidirse. “Probé jardines, probé horarios, probé encuadres, nada me cerraba del todo”, señaló.
Según relató, la búsqueda la llevó a un espacio que sí le generó confianza: una escuela de equitación, donde su hijo se mostraba entusiasmado y feliz.
“Había algo que no encajaba. Y cuando algo no encaja, yo no empujo. Menos a alguien que todavía no tiene tres años. No me gusta forzar el ritmo de otro. Ni apurar una infancia. Y sin embargo…había un lugar al que sí quería ir“, dijo.
“Cada vez que veníamos acá, yo veía otra cosa en él.Una alegría tranquila. Un cuerpo presente. Un deseo real. Lo veía feliz cuando había caballos. Cuando podía tocar, esperar, observar”, destacó.
Y expresó: “Cuando el tiempo no corría. Y un día pensé: ‘¿Y si esta es su primera escuela?’ A veces la primera escuela no se busca. Aparece sola“.
Embed
La reacción de las redes ante la decisión de Calu Rivero
La decisión de Calu Rivero despertó un cruce en sus redes sociales: algunos usuarios que la apoyaron con la decisión y otros que cuestionaron su accionar.
“Tao es mágico”; “Sí, todo bien. ¿Y la lectoescritura?“; ”Aprende y conecta con la naturaleza de manera directa. Hermoso"; “Infancia y naturaleza, caballos y niños... la mejor combinación”; “Lo mismo aprenden en un jardín rodeado de otras realidades”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.