Gianinna Maradona mostró la foto más romántica con Guido Sergi tras blanquear su relación
Aunque el romance ya había sido confirmado en Año Nuevo, Gianinna Maradona volvió a mostrar su felicidad junto al empresario Guido Sergi con una nueva imagen desde las playas de Pinamar y despertó cientos de comentarios y reacciones en redes sociales. Mirá.
4 ene 2026, 18:26
La historia de amor ya estaba confirmada desde Año Nuevo, pero una nueva imagen volvió a poner aGianinna Maradona y Guido Sergi en el centro de la escena. La foto se conoció a través de las stories de Instagram de una amiga del grupo de la hija del Diez, donde se ve a la pareja relajada, abrazada y rodeada de amigos, disfrutando de una jornada de sol y mar en las playas de Pinamar.
“La banda en el mejor balneario de todo Pinamar, el Balneario del Pájaro. Qué lindos días de playa, che”, escribió la mujer junto a la postal en la que Sergi, con un buzo rosado flúo, rodea con su brazo a Gianinna, quien le toma la mano y posa sonriente, con campera y vestido corto, en una escena distendida que refleja el gran momento que atraviesan.
El romance había sido confirmado oficialmente durante los primeros minutos del 2026, cuando Gianinna decidió blanquear la relación desde sus propias redes sociales. En aquella oportunidad, compartió una imagen caminando abrazada con Guido Sergi por la playa, acompañada por una dedicatoria contundente: “Cambiaste mi año y así mi vida… Hola mi amor”, junto a la canción “Lo más lindo” de Pity Fernández. Si bien el nombre de usuario del empresario aparecía de manera discreta, fue suficiente para identificarlo y despejar cualquier duda.
Guido Sergi, por su parte, replicó esa publicación en su cuenta de Instagram y sumó la frase “la luna”, en clara sintonía con la letra del tema elegido por Gianinna. De ese modo, ambos sellaron públicamente una relación que hasta ese momento había transitado con bajo perfil y lejos de la exposición mediática.
Los rumores sobre el vínculo llevaban varios meses circulando, especialmente tras la separación de Gianinna con Daniel Osvaldo. Incluso, Carolina Molinari se había referido al tema poco antes del cierre de 2025 en Puro Show (El Trece): “La que está en pareja con un chico con quien tuvo algo informal hace mucho tiempo, pero ahora están metidos, es Gianinna Maradona con Guido Sergi”. Sin embargo, recién con la llegada del Año Nuevo la pareja decidió hacerlo público.
La postal compartida desde Pinamar terminó de consolidar esa nueva etapa: sin poses forzadas ni gestos grandilocuentes, Gianinna Maradona y Guido Sergi se mostraron tal como están viviendo el romance, rodeados de amigos y disfrutando del verano. Una imagen simple, pero elocuente, que volvió a ponerlos en el centro de la escena y dejó en claro que, más allá del anuncio de Año Nuevo, el amor hoy se expresa en cada foto compartida desde la costa atlántica.
Quién es Guido Sergi, el nuevo novio de Gianinna Maradona
Guido Sergi es un empresario gráfico de 38 años, nacido en noviembre de 1987, separado y padre de dos hijas. Su principal actividad está vinculada a una imprenta familiar y quienes lo conocen lo describen como una persona de perfil bajo, alejada del mundo del espectáculo y de la exposición mediática, un rasgo que lo diferencia de las parejas anteriores de Gianinna Maradona.
Más allá de su faceta empresarial, Sergi tuvo un pasado ligado al fútbol juvenil y amateur, donde se desempeñó como delantero en el club Defensores de Viedma. Además, mantiene vínculos de larga data con personas cercanas a la familia Maradona, lo que habría facilitado un trato previo y un conocimiento mutuo que se fue consolidando con el tiempo.
Si bien la pareja blanqueó su romance públicamente este mes a través de las redes sociales, el vínculo no es reciente. Según trascendió, ambos se conocían desde hacía tiempo y ya habían sido vistos juntos en distintos eventos privados, entre ellos algunos homenajes a Diego Maradona realizados hacia finales de 2025, aunque hasta entonces optaron por mantener la relación en reserva.
Con el romance ya confirmado y nuevas postales compartidas desde la costa atlántica, Gianinna Maradona inicia el 2026 enamorada y sin ocultarse. Junto a Guido Sergi, disfruta del verano en Pinamar acompañada por su círculo íntimo, apostando a una relación que combina bajo perfil, familia y una pasión compartida por el fútbol.