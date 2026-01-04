Gianinna Maradona mostró la foto más romántica con Guido Sergi tras blanquear su relación

Los rumores sobre el vínculo llevaban varios meses circulando, especialmente tras la separación de Gianinna con Daniel Osvaldo. Incluso, Carolina Molinari se había referido al tema poco antes del cierre de 2025 en Puro Show (El Trece): “La que está en pareja con un chico con quien tuvo algo informal hace mucho tiempo, pero ahora están metidos, es Gianinna Maradona con Guido Sergi”. Sin embargo, recién con la llegada del Año Nuevo la pareja decidió hacerlo público.





Grupo de amigos de Gianinna Maradona

Gianinna Maradona y Guido Sergi

La postal compartida desde Pinamar terminó de consolidar esa nueva etapa: sin poses forzadas ni gestos grandilocuentes, Gianinna Maradona y Guido Sergi se mostraron tal como están viviendo el romance, rodeados de amigos y disfrutando del verano. Una imagen simple, pero elocuente, que volvió a ponerlos en el centro de la escena y dejó en claro que, más allá del anuncio de Año Nuevo, el amor hoy se expresa en cada foto compartida desde la costa atlántica.

Quién es Guido Sergi, el nuevo novio de Gianinna Maradona

Guido Sergi es un empresario gráfico de 38 años, nacido en noviembre de 1987, separado y padre de dos hijas. Su principal actividad está vinculada a una imprenta familiar y quienes lo conocen lo describen como una persona de perfil bajo, alejada del mundo del espectáculo y de la exposición mediática, un rasgo que lo diferencia de las parejas anteriores de Gianinna Maradona.

Más allá de su faceta empresarial, Sergi tuvo un pasado ligado al fútbol juvenil y amateur, donde se desempeñó como delantero en el club Defensores de Viedma. Además, mantiene vínculos de larga data con personas cercanas a la familia Maradona, lo que habría facilitado un trato previo y un conocimiento mutuo que se fue consolidando con el tiempo.

Si bien la pareja blanqueó su romance públicamente este mes a través de las redes sociales, el vínculo no es reciente. Según trascendió, ambos se conocían desde hacía tiempo y ya habían sido vistos juntos en distintos eventos privados, entre ellos algunos homenajes a Diego Maradona realizados hacia finales de 2025, aunque hasta entonces optaron por mantener la relación en reserva.

Con el romance ya confirmado y nuevas postales compartidas desde la costa atlántica, Gianinna Maradona inicia el 2026 enamorada y sin ocultarse. Junto a Guido Sergi, disfruta del verano en Pinamar acompañada por su círculo íntimo, apostando a una relación que combina bajo perfil, familia y una pasión compartida por el fútbol.