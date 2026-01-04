¡Tremendo! Filtran un chat íntimo de Martín Demichelis con una modelo tras su separación
El periodista Ángel de Brito filtró un presunto chat privado que Martín Demichelis habría mantenido con una joven modelo. El mensaje se viralizó en minutos y volvió a poner bajo la lupa la vida sentimental del actual director técnico tras su separación de Evangelina Anderson.
4 ene 2026, 17:36
Filtran un chat íntimo de Martín Demichelis con una modelo tras su separación
Martín Demichelis volvió a quedar en el centro del escándalo mediático luego de que se filtrara un presunto chat íntimo que lo vincula con una modelo, en medio de su reciente y comentada separación de Evangelina Anderson. La supuesta conversación privada comenzó a circular con fuerza en redes sociales y generó un aluvión de especulaciones sobre la vida sentimental del actual director técnico.
La filtración del chat fue expuesta por el periodista Ángel de Brito, quien compartió en sus historias de Instagram una imagen del teléfono celular de una mujer identificada como Camila Debenedetti. En la captura se observa un mensaje que habría sido enviado desde una cuenta atribuida al exdefensor de la Selección argentina, lo que encendió aún más la polémica.
En la imagen difundida se puede leer un mensaje directo y sugestivo que no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral: “Cami, me encantas nena. Qué manera de mirarte, sos un fuego”. El textual recorrió redes sociales en cuestión de minutos y alimentó los rumores sobre posibles nuevos vínculos amorosos del entrenador tras la ruptura.
Según trascendió, la modelo no habría tenido intención de continuar el intercambio y decidió mostrar la conversación al periodista, quien optó por hacer pública la filtración del chat y exponer el contenido que hoy genera debate en el mundo del espectáculo.
Este episodio se da en un momento particularmente sensible para Demichelis, ya que la separación de Evangelina Anderson fue confirmada recientemente y continúa generando repercusiones tanto en los medios como entre los seguidores de la pareja.
La polémica se intensificó además por la reacción incómoda que tuvo el director técnico días atrás, cuando fue consultado por los rumores que señalaban un posible romance entre Evangelina Anderson y el influencer Ian Lucas, una versión que circuló con fuerza en redes sociales y programas de espectáculos.
Cabe recordar que no es la primera vez que, tras su separación, el nombre de Martín Demichelis aparece asociado a rumores sentimentales. En las últimas semanas, también fue vinculado con Ailín Rossetti durante una estadía en Mendoza, lo que volvió a despertar comentarios y especulaciones.
Mientras tanto, el entrenador disfruta de unos días de descanso en Punta del Este junto a sus hijos, aunque las versiones sobre su vida privada, el chat filtrado y sus supuestos nuevos amoríos no dejan de crecer y lo mantienen bajo la lupa.
Qué pasó entre Evangelina Anderson y Valeria Mazza en un evento en Punta del Este
El momento que desató la controversia entre Evangelina Anderson y Valeria Mazza ocurrió durante un exclusivo evento realizado en Uruguay, donde figuras de primer nivel de la moda y el espectáculo se reunieron para una producción destinada a la tapa de una revista internacional. Entre los invitados también se encontraban Pampita, Diego Boneta, Luciana Salazar, Nicole Neumann, todos posando para una foto grupal que terminó dando que hablar.
Según se pudo ver en el video que rápidamente se viralizó en redes sociales y fue analizado en el programa A la tarde (América TV), la escena se dio en medio de los saludos previos a la foto. Mientras Valeria Mazza posaba de pie junto a Pampita y Diego Boneta, Evangelina Anderson se encontraba agachada cerca de Luciana Salazar, lo que obligó a la modelo a inclinarse para saludarla.
Fue en ese preciso instante cuando ocurrió el gesto que encendió la polémica: lejos del clásico beso en la mejilla, Evangelina tomó el rostro de Valeria y le dio un beso directo, una acción que sorprendió a varios de los presentes y que quedó registrada por las cámaras que cubrían el evento.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que sucedió segundos después. Al reincorporarse, Valeria Mazza se pasó la mano por la mejilla, un movimiento sutil pero evidente que muchos interpretaron como una señal de incomodidad, dando lugar a todo tipo de especulaciones y reavivando el debate en redes y en los programas de espectáculos.