Cancelan un homenaje sinfónico a Rosalía en Argentina tras su polémico reposteo

El evento trataba de una muestra musical combinada por flamenco, pop y electrónica inspirada en el universo de la cantante, que recorría las distintas etapas de su carrera.

En Arriba Argentinos (El Trece) Mariana Mactas dio detalles de la suspensión del concierto sinfónico que iba a realizarse este jueves 23 de julio en el Museo Metropolitano de Arte Urbano y el cual fue suspendido a último momento.

“Por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas, el evento ha sido cancelado”, informó la organización en un comunicado vía redes sociales, abriendo otro capítulo en el enorme escándalo con la cantante tras aquel reposteo que enfureció a sus fanáticos argentinos.

Rosalía pidió perdón tras su polémico reposteo por la final del Mundial

La cantante Rosalía enfrentó el tremendo revuelo que generó su reposteo a un polémico mensaje de Mía Khalifa tras el triunfo de España ante Argentina en la final del Mundial 2026.

"Le di compartir porque sonaba La perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", manifestó la artista desde sus historias de Instagram con una bandera argentina de fondo y el emoji de llanto, arrepentida por lo sucedido.

Y luego en otro mensaje agregó: "Solo tengo amor por Argentina". Lo cierto es que la polémica quedó instalada y sus fanáticos reaccionaron con todo por ese gesto virtual que tanta polémica causó.

La artista remarcó que su reposteo al mensaje de la actriz se debió a que estaba musicalizado con una de sus canciones y no había visto su contenido.