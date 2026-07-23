La dura definición de Sabrina Rojas sobre la pelea de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Novela perversa"

"No que normalizar nada. Igual recordemos que el romance entre Wanda y Mauro comenzó con Wanda engañando a Maxi López. O sea, Wanda está repitiendo la historia con Maxi. Es una novela muy perversa lo que se hacen ellos dos y hay dos niñas en el medio. Se lastiman todo el tiempo”, analizó sin vueltas sobre los constantes cortocircuitos entre la mediática y el deportista.

Andrés Nara letal con Mauro Icardi tras el robo a Wanda Nara en su casa de Milán

Andrés Nara, papá de Wanda Nara, habló para el programa SQP (América Tv) y se mostró enojado por el comportamiento que tomó Mauro Icardi tras el robo en la casa de Milán.

"Es un tema muy delicado porque entraron cuatro delincuentes a la noche, Nora sola con los cuatros chicos. E inclusive una de las nenas se vio cara a cara con uno de los chorros, así que imaginate la situación psicológica y mental que tiene esta situación. El problema más grande que tiene hoy esta situación es la documentación de los menores", puntualizó el padre de la conductora.

Y agregó indignado: "Las chicas le están pidiendo por favor que se solidarice con este tema dado de que ellas tienen que continuar con sus tareas en Argentina. Se niega rotundamente en vez de solucionar un tema gran grave psicológicamente para sus mismas hijas, no, se opone".

"El juez le pidió por intermedio de Ana Rosenfeld que se expide para firmar una serie de documentación. Él se niega a eso y las nenas le están pidiendo por favor, sumado a la situación que vivieron. El problema es que quedaron indocumentadas y el que tiene que firmar para resolver este tema no lo hace", cerró Andrés Nara contra Mauro Icardi.