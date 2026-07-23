La dura definición de Sabrina Rojas sobre la pelea de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Novela perversa"

Nora Colosimo explotó fuerte contra la China Suárez y Mauro Icardi en declaraciones en Bondi Live recordando una supuesta conversación privada que mantuvo en su momento con el ex de su hija.
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La conductora Sabrina Rojas fue letal desde SQP al referirse al tenso vínculo entre Wanda Nara y Mauro Icardi tras las fuertes declaraciones de Nora Colosimo.
Nora Colosimo explotó fuerte contra la China Suárez y Mauro Icardi en declaraciones en Bondi Live recordando una supuesta conversación privada que mantuvo en su momento con el ex de su hija.
Lo cierto es que en el programa Sálvese Quien Pueda (América Tv) se analizaron las explosivas declaraciones de la madre de Wanda Nara contra la actriz y el futbolista.
"Me parece una barbaridad. Una cosa que seas madre de Wanda Nara y vos opines de las puertas para adentro. Yo le voy a dar un humilde consejo a Nora: ahora que va a tener un programa de streaming que empiece a tomar consciencia que va a ser comunicadora y cuidado con lo que transmite. Porque si yo no recuerdo mal ella en un primer momento dijo que la pareja entre Wanda y Mauro era tóxica y que estaba preocupado por la toxicidad de Mauro con ella", analizó la panelista Cora Debarbieri.
En ese contexto, Sabrina Rojas, a cargo del ciclo momentáneamente durante las vacaciones de Yanina Latorre, lanzó una opinión letal acerca del conflicto que envuelve a Wanda Nara y Mauro Icardi.
"No que normalizar nada. Igual recordemos que el romance entre Wanda y Mauro comenzó con Wanda engañando a Maxi López. O sea, Wanda está repitiendo la historia con Maxi. Es una novela muy perversa lo que se hacen ellos dos y hay dos niñas en el medio. Se lastiman todo el tiempo”, analizó sin vueltas sobre los constantes cortocircuitos entre la mediática y el deportista.
Andrés Nara, papá de Wanda Nara, habló para el programa SQP (América Tv) y se mostró enojado por el comportamiento que tomó Mauro Icardi tras el robo en la casa de Milán.
"Es un tema muy delicado porque entraron cuatro delincuentes a la noche, Nora sola con los cuatros chicos. E inclusive una de las nenas se vio cara a cara con uno de los chorros, así que imaginate la situación psicológica y mental que tiene esta situación. El problema más grande que tiene hoy esta situación es la documentación de los menores", puntualizó el padre de la conductora.
Y agregó indignado: "Las chicas le están pidiendo por favor que se solidarice con este tema dado de que ellas tienen que continuar con sus tareas en Argentina. Se niega rotundamente en vez de solucionar un tema gran grave psicológicamente para sus mismas hijas, no, se opone".
"El juez le pidió por intermedio de Ana Rosenfeld que se expide para firmar una serie de documentación. Él se niega a eso y las nenas le están pidiendo por favor, sumado a la situación que vivieron. El problema es que quedaron indocumentadas y el que tiene que firmar para resolver este tema no lo hace", cerró Andrés Nara contra Mauro Icardi.