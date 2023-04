Cande Molfese desconcertó a todos con un sorpresivo anuncio sobre su futuro con Gastón Soffritti

Embed

Acto seguido, Soffritti relató cómo se dio todo. "Hubo una propuesta. Esto es raro, uno no hace eso todos los días. Estábamos en México, era el día de su cumpleaños, ella estaba muy enojada porque yo no había arreglado ningún plan diferente. Hacía bastante que estábamos en México, ya no sabía donde carajo ir a comer”, detalló.

En ese instante, Cande lo interrumpió y siguió con el relato: "Fuimos a comer y volvimos, llegamos al hotel. Él agarra la cajita, puso un tema de fondo que nos representa y me dijo ‘Si a vos te parece, si a vos te dan ganas, podemos...'. Yo llamé a mi mamá y le conté".

Finalmente, en su cuenta de Instagram, la actriz mostró una foto luciendo el año de compromiso. "¡Mira, ma! Ayer Gasti me pidió casamiento, aún no caigo mucho pero es un 'sí' rotundo. No sé ni de qué forma ni cuándo pero bueno, te lo cuento", escribió en la publicación.

La llamativa confesión de Cande Molfese: "Riego mis plantas con mi menstruación"

Cande Molfese sorprendió a Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nati Jota al revelar que riega sus plantas con su menstruación.

La actriz fue invitada al programa virtual "Nadie Dice Nada"e hizo una sorprendente confesión sobre el uso que le da a la sangre vaginal de su ciclo menstrual.

"Amo menstruar. Es un proceso del cuerpo por el que me siento viva porque me está pasando algo re zarpado y siento que es una liberación", comenzó Molfese sobre cómo vive el período.

Después, la artista sorprendió al contar su forma de "alimentar sus culivos": "Además les voy a contar algo que por ahí les da asco: riego mis plantas con mi menstruación. La menstruación es vida".

Tiempo atrás, Calu Rivero mostró en sus redes sociales que realiza la misma práctica para el cuidado de sus plantas.