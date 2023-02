Cande Tinelli sorprendió con una declaración sobre Coti Sorokin: "Lo sigo..."

Fue allí cuando el cronista del programa de Flor de la V no dudó en consultarle cómo se está reponiendo de la ruptura con el cantante rosarino luego de dos años de relación.

Cande Tinelli - A Coti lo sigo amando - captura Intrusos.jpg

"Uno aunque no quiera, tiene un duelo que hacer y hay que transitarlo. Yo a Coti lo adoro, lo sigo amando, le tengo mucho amor... y obviamente uno lo va trabajando con el tiempo y va aceptando la realidad de uno, cómo cambia la vida, porque uno vive con el otro y de golpe te encontrás solo y hay un vacío que llenar", lanzó una verborrágica Cande.

Cande Tinelli sobre las versiones de una tercera en discordia causante de su separación de Coti Sorokin

Pero eso no fue todo, porque Cande Tinelli reconoció que la separación del cantante le cambió la vida, si bien ya se acostumbró. Y sobre las fuertes versiones de una tercera en discordia como causante de la ruptura definitiva de la pareja con el músico, la hija de Marcelo Tinelli tampoco se quedó callada.

"Hay muchas cosas que se dijeron que fueron mentira... cosas muy raras que algún día me encantaría desmentirlas" lanzó con la tranquilidad que la caracteriza.

Candi Tinelli - No hubo tercer en discordia - captura Intrusos.jpg

Al tiempo que aseguró que lo del tercero en discordia no así: "Yo he hablado con él y confío. Siento que no es así, aunque haya personas que crean que soy una boluda y que capaz no lo veo... Yo sé que no es así, así que lo que piensen los demás es tema de los demás".

Por último, sobre aquel comentario que supo hacer ni bien se hizo pública la separación, donde alegó como uno de los motivos de la ruptura haberse alejado de sus amigas, la hija de Marcelo Tinelli concluyó sincera: "Eso puede ser, pero es una elección mía. No le quiero echar la culpa a él. Las relaciones son de a dos".