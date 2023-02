Cande Tinelli confesó que Fede Bal la invitó a Carlos Paz: "Ofreció mandarme un helicóptero"

"No, no salí con Fede, pero una vez me invitó a Carlos Paz, ofreció mandarme un helicóptero", confesó la influencer para sorpresa de todas.

"No es mi tipo", dijo, aunque quedó claro que Fede no tiene un estilo marcado porque ya que todas las mujeres con las que ha salido, salió o intentó, son muy distintas entre sí.

Embed

Tras separarse de Coti Sorokin, ¿Cande Tinelli otra vez de novia?

Luego de salir a matar a Coti Sorokin tras la reciente separación, Cande Tinelli vuelve a ser noticia por su lado sentimental y causó sorpresa ya que estaría nuevamente enamorada.

Según contó el periodista Gustavo Méndez en el ciclo Implacables, El Nueve, la hija de Marcelo Tinelli "está de novia y enamorada" tras separarse del cantante hace unas semanas.

Embed

Según detalló el panelista, el hombre en cuestión que habría conquistado a Lelé sería Santiago Urrutia, un joven corredor de autos uruguayo de la categoría Copa Mundial de Turismos con la escudería Cyan que vive en Barcelona, España. Además, tanto la tatuada como el piloto de automovilismo se siguen en Instagram.

Cabe recordar que este joven en 2017 fue vinculado a Laurita Fernández y circularon algunas fotos de ellos muy cerca por aquel entonces, aunque la conductora negó aquel trascendido.

¿Cande Tinelli otra vez enamorada a poco de su final con Coti Sorokin?