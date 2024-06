Cande Vetrano y Andrés Gil adelantaron pistas del nombre para el bebé que esperan juntos

"Estamos felices, disfrutando el momento, aprendiendo. Estamos sintiendo todo esto que va pasando, que es muy intenso. Las cosas se dieron de una manera muy linda y muy orgánica. Estamos juntos hace un montón, la pareja está muy sólida así que mejor imposible", comenzó diciendo Andrés.

Luego se refirió al sexo del bebé y admitió: "Estamos viendo. Sí sabemos que es varón, y que va a ser de Boca. Nada más".

Por último, llegó el turno de Cande y acerca de los nombres, adelantó: "Me lo estoy guardando, quedan un montón de meses y todavía hay dudas, no quiero tirar nada. Estamos haciendo la listita. Te aseguro que mi hija no se va a llamar Ana o si es nene no se va a llamar Lucas o Santiago".

Embed

Cande Vetrano confirmó de una manera muy particular el sexo del bebé con Andrés Gil: el video

Hace unas semanas, tras la información que dio primero Ángel de Brito en el programa LAM, América TV, se conoció del embarazo de la actriz Cande Vetrano y su pareja Andrés Gil.

La actriz reveló en Rumis el sexo de su bebé con el particular método del tenedor y la cuchara en un almohadón y dio la linda noticia al aire.

"Cuchara es nena....", le advirtieron a la actriz. “Tenedor es nene... ¡Es nene!”, exclamó la protagonista de la obra Las Cosas Maravillosas al levantar el almohadón de la silla y ante el aplauso de todos en el estudio.

Justamente ese resultado de la prueba coincidía con el estudio médico que se había realizado y que le confirmaba que espera un varoncito.

Embed

A lo que Carola Gil, hermana de Andrés, celebró la linda novedad en la familia: “¡Voy a tener mi primer sobrino varón!”.

Cande transita el cuarto mes de embarazo y espera su primer hijo. El resultado de la prueba que hizo al aire fue el mismo que le indicaron los médicos sobre el sexo de su bebé.

La actriz de 32 años se sentó en la silla y debajo del almohadón había un tenedor, lo que según la sabiduría popular significa que vendrá un varoncito.

“¡Qué loco!”, indicaron totalmente sorprendidos por lo sucedido en el programa y llovieron los aplausos y risas de todos a pura alegría. Felicitaciones.