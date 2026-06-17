Se supo qué habló Marcelo Tinelli con el papá de Bautista Cuiña tras la denuncia de Juana: "Está muy..."

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“Hubo una conversación entre Tinelli y Fito Cuiña, el sábado por la noche. Está muy enojado y pensando seriamente si este tema lo van a seguir en la Justicia porque no quieren que su hijo quede con el mote de ‘golpeador’”, sostuvo el panelista al aire.

Por otra parte, Rojo también se refirió a la situación procesal de Juana Tinelli y explicó que la joven debía concurrir ante la fiscalía para brindar su testimonio sobre los hechos denunciados. Sin embargo, según indicó el periodista, finalmente esa presentación no se concretó.

“Tiene una consigna policial desde hace tres días en la casa, pero hasta hoy porque ella no fue a dar su declaración”, afirmó.

Así, mientras continúan apareciendo distintas versiones sobre lo ocurrido, la realidad es que la causa sigue abierta y genera múltiples interrogantes. Con ambas familias involucradas de manera directa y posiciones enfrentadas, el conflicto entre Juana Tinelli y Bautista Cuiña todavía parece estar lejos de encontrar una resolución definitiva.

IG Juana Tinelli y Bautista Cuiña

Cuál habría sido la reacción de Marcelo Tinelli con Juanita tras el escándalo

La interna familiar que involucra a Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena luego de la denuncia presentada por Juanita Tinelli contra su expareja, Bautista Cuiña. En medio de ese contexto, surgieron nuevas versiones que hablan de un fuerte conflicto puertas adentro del entorno del conductor y que también salpicarían a Paula Robles, mamá de la joven.

La información fue revelada en Intrusos (América TV), donde dieron detalles sobre una presunta crisis en el vínculo entre Juanita y algunos integrantes de su familia. Según expusieron en el programa, distintos desacuerdos acumulados habrían desencadenado una intensa discusión que volvió a tensar la relación entre la modelo y su padre.

De acuerdo con lo que contaron en el ciclo de espectáculos, la situación habría escalado al punto de generar una determinación contundente por parte de Marcelo Tinelli respecto de la convivencia. Además, indicaron que dentro del círculo más cercano al conductor existiría la convicción de que Paula Robles ejerce una influencia significativa sobre las decisiones de su hija.

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Fue Rodrigo Lussich quien dio a conocer los detalles durante la emisión del programa. “Después del conflicto que conocimos el año pasado, entre Tinelli y la hija, cuando fue el posteo que escribió del padre y después la reconciliación, en los primeros meses de este año, él volvió a echarla en una discusión”, afirmó el conductor.

Luego profundizó sobre la situación y explicó: "Le dijo: 'Andate, en estas circunstancias no podemos ni siquiera convivir'. Volvieron a tener una agarrada fuertísima y, según me cuentan, Tinelli les atribuye a los más íntimos que muchos de los problemas que tiene con su hija están relacionados con la influencia de Paula", sostuvo al aire en el programa de América TV.

De esta manera, nuevas versiones vuelven a poner el foco sobre la compleja dinámica familiar que rodea al clan Tinelli, en un momento especialmente sensible para Juanita Tinelli.