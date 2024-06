Andrés Gil habló de la llegada de su primer hijo con Cande Vetrano: "Se mezcla la felicidad con el miedo"

Más adelante, la conductora Juana Viale le consultó cómo es ser futuro papá y Andrés se sinceró: “No sé, tengo muchas preguntas, pero me dijeron que las preguntas nunca se acaban”.

“Con muchas ganas, lo primero que me pasó es que no tenía nada que ver con lo que siempre me imaginé. Desde el momento que nos enteramos es como más compleja la emoción porque se mezcla todo, la felicidad con el miedo, con la incertidumbre”, expresó.

“Por suerte estamos en un gran momento los dos”, admitió y sostuvo: “Confiar en que están las cosas muy sincronizadas para que pase de esta manera, así que estoy disfrutándolo”.

Los actores están juntos desde hace siete años, se conocieron en Italia en donde Gil trabajaba. Por un año la pareja mantuvo una relación a distancia y luego el se instaló en la Argentina y al poco tiempo se mudaron juntos.

Embed

El conmovedor gesto de Cris Morena hacia Cande Vetrano tras enterarse de su embarazo

El viernes pasado se supo que la actriz Cande Veterano está embarazada junto a su pareja de hace siete años, Andrés Gil, y la noticia llegó a oídos de Cris Morena, quien trabajó con ella durante muchos años.

“Está embarazada de tres meses, ya lo podemos contar y oficial, Cande Vetrano. Excelente actriz, en pareja con Andrés Gil. Divinos”, fueron las palabras de Ángel de Brito al dar el anuncio en LAM (América).

Una vez que se conoció la noticia, la actriz lo confirmó en sus redes sociales y compartió una tierna imagen con su pareja y junto al emoji de un pollito escribió: “Está pasando”.

Cande Vetrano embarazada

Esto emocionó a Cris Morena, quien acompañó a Cande durante toda su infancia y decidió dejarle un emotivo mensaje para acompañarla en este especial momento.

"¡Qué alegría más grande! ¡Felicidades, Cande y Andrés!! Que vivan siempre con amor para dar... ¡La luz total llegó a sus vidas! Los abrazo”, expresó la productora utilizando la misma foto que posteó la actriz.