La inesperada reflexión de Mario Pergolini sobre el escándalo de Florencia Peña y Nico Occhiato en Luzu

El conductor también aseguró que la falsa información terminó generando consecuencias inesperadas. “Hasta tuve un problema más grande, porque una gran compañía compra muchos discos pensado que iba a vender muchos discos en honor a Phil Collins, porque un medio había dicho que había muerto. Durante mucho tiempo se ha dicho, equivocadamente, qué gente ha muerto, en el día de ayer estuvimos juzgando, no juzgando, siendo más duros, menos duros, no sé si se lo merecen, no es lo que quiero contar de todo esto…”, expresó.

La particular defensa que Mario Pergolini hizo de los streamings

A partir de allí, Pergolini puso el foco en la desenfrenada carrera por las primicias y cuestionó la necesidad de informar antes que el resto. “Me pongo a pensar sobre la primicia. En otro época tenía sentido porque los diarios cerraban a las 12 de la noche y tenían que poner algo que se iba a ver al otro día. Había medios que si tiraban primicias. Otra época”, señaló.

Y agregó: “Hoy no tiene sentido quién lo dice primero. Hace dos semanas, ¿quién dijo primero que se murió el Indio (Solari)? No lo saben, porque no importa quién lo dijo primero, quién dijo algo rápido. Pero en esta dinámica que estamos diciendo todos necesitamos decir algo, lo que sea”.

En esa línea, también apuntó contra errores cometidos por medios tradicionales que suelen cuestionar a los nuevos formatos digitales. “Los vemos juzgando duramente, diciendo ‘ven cómo está todo, nos necesitan para validar la información. Por supuesto. Pero yo escuché Scioli es presidente dos minutos terminada una elección. Vi a Katy Perry con Cristina (Kirchner) en San José 1111 (foto falsa que compartieron como real), vimos un montón de gente con los papeles para validar, que no validaron”, disparó.

Por último, salió a bancar el streaming, formato en el que él fue pionero en el país de la mano de Vorterix. “Son chicos, es un patio de juego, están aprendiendo. Y también hay otros streaming muy serios. Y justificar a la adultez que estamos llegando todos y decir que esos pendejos hacen pavadas, no es cierto”, sentenció filoso y una vez más poniéndose en la vereda de enfrente de la opinión generalizada para, de alguna manera y por un rato, sacar a relucir que en el fondo sigue siendo aquel chico rebelde que irrumpió en la pantalla chica de la mano de 'La TV ataca allá' allá por los comienzos de la década de los '90.