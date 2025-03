Cecilia Milone confirmó su affaire con Chico Novarro y reveló detalles únicos

“El 20 de julio del 2023 yo ya venía con un año muy complicado, haciendo terapia para resolver mi vida personal, sentía que estaba todo roto. Y ese 20 de julio me desperté con un sueño muy vívido, soñaba que estaba quieto, lo soñé quieto y que no podía respirar”, comenzó contando en el video que subió a su perfil de la misma red social.

“Le pedí a una amiga que averiguara y lo único que consiguió como información es que lo estaban internando. Conseguí saber dónde estaba internado, llamé y me dijeron que le habían dado el alta. Así que el 25 de julio, como yo sabía que había contestado a una persona, él por su teléfono, decidí escribirle”, continuó Milone.

Fue allí que confió: “Tuvimos un chat hermoso, donde yo pude pedir disculpas porque sentía que le debía disculpas a él. Cuando me bloquearon el teléfono usé otro y lo volvieron a bloquear. Sentí que lo único que podía pasar es que se estaba muriendo. Entonces esperé, sentada en una camioneta con mi amiga, que se fueran todas las personas que yo sabía que protegía, que yo no quería involucrar”.

En tanto, confirmó la versión de Julieta Novarro, hija de Chico, sobre el día que fue personalmente hasta su casa: “Y toqué timbre, sabiendo que él era un hombre hermoso, sabiendo que era muy probable que quien me atendiera no me dejara pasar. No era él el que me iba a atender. Lo sabía, él estaba acostado. Pero yo necesité hacerlo por él”.

“¿Cómo me iba a querer ver? Claro que no me quería ver. Yo no esperaba que me viera. Yo lo único que necesitaba era que él supiera que yo estaba ahí, lo que significaba para mí y cuán agradecida estaba. Que yo comprendí de golpe todo lo que había pasado. Yo viví una historia hermosa con un artista hermoso, con la persona más buena del mundo", concluyó Cecilia Milone al tiempo que afirmó que ahora "su misión" es llevar por el mundo la poesía de Chico Novarro.

“Él no supo difundir su obra poética y ha sido uno extraordinario. Yo me voy a ocupar de que sea conocido todo su material”, cerró a corazón abierto.

Se supo cuál fue la tajante reacción de Chico Novarro ante la desesperación de Cecilia Milone por verlo

A comienzos de febrero en Intrusos dieron a conocer detalles de la historia oculta entre Cecilia Milone y Chico Novarro. Según contaron en el programa de América TV, el artista fue el gran amor de la vida de ella.

Pasados unos días, Julieta Novarro, la hija del cantante, conversó con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares sobre los dichos de Milone sobre su padre.

"Todo lo que tenés que decir sobre lo que a vos te pasa con alguien, está todo bien.... hablar de un vínculo, cuando la otra persona no está, eso no está bien", exclamó, tajante.

Julieta señaló que lo que le pareció un tanto fuera de lugar fue escuchar que Milone se consideraba "viuda" de Chico. "Decir que es la viuda... Creo que tiene que ir a terapia urgente", agregó.

La actriz mencionó que la cantante debería llamarse a silencio. "Hace 25 años hicieron un show... puede ser que se enviaban mensajes en año nuevo, pero tampoco me importa porque él no está y es un tema de él", enfatizó.

Al finalizar, Julieta recordó que Milone se apersonó en la casa de su padre luego de enterarse que el artista estaba mal de salud y protagonizó un escándalo en la puerta porque quería verlo. "Tocó el timbre insistentemente. Yo le pregunté a él: 'está abajo, ¿vos tenes ganas que suba?'. Me dijo que no. Papá terminó sus últimos años con quien quiso terminar sus últimos años", cerró.