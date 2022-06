China Suárez y Rusherking intercambiaron provocadores mensajes

El ex de María Becerra no dudó en comentarle: “Me gusta la tercera foto”, con tres emoticones de una carita pensando y un corazón. Pero, la China fue por más y sumó “A mi el de la tercera foto”.

Ahora, la polémica se instaló entre sus seguidores que siguen un poco impresionados por la diferencia de edad que tiene la pareja: la China cumplió 30 años y el músico 22.

“China no te critico porque yo también voy en busca del morocho menor”, le escribió una seguidora. “A mi también me gustan los nenes , en esa estoy con vos”, sumó otra. “Lo que es, no? Cuando la China salió con Cabré (12 años mayor) y después con Vicuña (13 años mayor) no rompieron tanto las pelotas por el tema de la edad... Dejen vivir!”, pidió otra.

“Es que ella no es grande pero ya tiene 3 hijos es una mujer hecha y derecha, él parece una criatura”, opinó otro usuario. “Creí que tenía 3 hijitos ahora veo que son 4 jajajajaj”, ironizó otro.

china.jpg

Pampita llamó a la China Suárez y trascendió sobre qué charlaron

La China Suárez saludó a Beltrán, el hijo de Pampita con su ex Benjamín Vicuña, en las redes y sorprendió a todos. La actriz publicó una foto del pequeño junto a ella y Magnolia, la hija de 4 años que tiene con el actor chileno, y se supo cómo se llegó a hacer esa imagen.

Tras separarse en agosto del año pasado, las cosas no quedaron bien entre ellos. Sin embargo, la que intervino esta vez fue Pampita. La modelo quiso que su hijo celebre su cumple junto a sus medios hermanas y por eso llamó a la China.

"Pampita contacta a la China por teléfono. Le dice que quería que sea parte de la celebración de Beltrán. Le pidió que, por favor, estuvieran Magnolia y Amancio. Que quería que Beltrán esté con sus hermanos y que ninguna diferencia condicione esa situación”, contó Luli Fernández en Socios del espectáculo.

La actriz contestó que no podía ir porque tenía otro compromiso, sin embargo "A las horas, la China le escribió a Pampita, y le dice 'me gustaría pasar a dejarle un regalo a Beltrán'. En el momento del encuentro, la china hace la foto (que subió a Instagram) y le entrega su regalo”, detalló la panelista.

La China llevó el regaló, se sacó una foto con el pequeño y la publicó en sus redes. Lo llamativo es que tagueó al niño y a Pampita pero no a su ex, Benjamín.