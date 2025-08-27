La muerte que destroza a Daniel Agostini: "Siempre vivirás en mi corazón"

El doloroso posteo del cantante se llenó de comentarios de sus fanáticos y otros artistas de la movida tropical brindándole las condolencias por la triste partida de esa persona tan querida para él.

"Se me partió el corazón", indicó el cantante Ezequiel y la clave, mientras que el Chili Fernández comentó: "Abrazo tu alma hermano".

María de los Ángeles Trincavelli se encargaba de representar varios artistas de la movida tropical como Gladys La Bomba Tucumana y a Daniel Agostini, con el que generó una relación de profunda amistad de muchos años.

daniel agostini dolor muerte cercana

La exitosa carrera musical de Daniel Agostini

Daniel Agostini es un cantante argentino nacido el 10 de septiembre de 1973. Su carrera en la movida tropical saltó a la fama en 1994 como vocalista del Grupo Sombras, donde alcanzó gran fama con éxitos como La ventanita y Pega la vuelta, llegando a ser uno de los referentes más importantes de la cumbia argentina.

Tras su paso por el exitoso grupo, continuó su carrera como solista, lanzando una gran cantidad de discos, entre los que se incluyen Solo, Renovado, 20-20, Parte de su vida, Simple y ganando un Premio Carlos Gardel en el año 2007 a la categoría Mejor álbum artista masculino tropical por su disco Verdadero amor.