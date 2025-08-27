A24.com

TRISTEZA

La muerte que destroza a Daniel Agostini: "Siempre vivirás en mi corazón"

El cantante de cumbia Daniel Agostini compartió un doloroso mensaje en las redes sociales para despedir a una persona muy cercana y querida.

27 ago 2025, 10:30
En la mañana de miércoles, el cantante Daniel Agostini comunicó una muy triste noticia en las redes sociales por la muerte de una persona muy cercana.

El artista tropical contó que falleció su amiga y representante María de los Ángeles Trincavelli y le dedicó un conmovedor posteo en su cuenta de Instagram.

"Hola mis queridas familias lamento informarles el dolor inmenso que hemos sufrido en una enorme pérdida de un ser maravilloso y de luz hace instantes, como mi amiga y representante Maria de los Angeles Trincavelli", indicó con profundo dolor Daniel Agostini en un mensaje que lleva su firma.

Y agregó: “Marita en estos años compartidos de un sana y hermosa amistad pido a Dios que en paz descanses. Siempre vivirás en mi corazón, nos volveremos a encontrar".

El doloroso posteo del cantante se llenó de comentarios de sus fanáticos y otros artistas de la movida tropical brindándole las condolencias por la triste partida de esa persona tan querida para él.

"Se me partió el corazón", indicó el cantante Ezequiel y la clave, mientras que el Chili Fernández comentó: "Abrazo tu alma hermano".

María de los Ángeles Trincavelli se encargaba de representar varios artistas de la movida tropical como Gladys La Bomba Tucumana y a Daniel Agostini, con el que generó una relación de profunda amistad de muchos años.

La exitosa carrera musical de Daniel Agostini

Daniel Agostini es un cantante argentino nacido el 10 de septiembre de 1973. Su carrera en la movida tropical saltó a la fama en 1994 como vocalista del Grupo Sombras, donde alcanzó gran fama con éxitos como La ventanita y Pega la vuelta, llegando a ser uno de los referentes más importantes de la cumbia argentina.

Tras su paso por el exitoso grupo, continuó su carrera como solista, lanzando una gran cantidad de discos, entre los que se incluyen Solo, Renovado, 20-20, Parte de su vida, Simple y ganando un Premio Carlos Gardel en el año 2007 a la categoría Mejor álbum artista masculino tropical por su disco Verdadero amor.

daniel agostini 3

     

 

