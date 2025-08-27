Elba Marcovecchio denunció a Wanda Nara y fue contundente: "Hay un delito que es..."

Asimismo, con relación a la acusación de Wanda contra el delantero del Galatasaray, la letrada de Icardi señaló que "no hay pruebas del relato que hace Wanda de violencia", así como también dijo que "Mauro no se merecía semejante desliz, apuntar a Mauro como un violento serial me parece demasiado".

Por último, Marcovecchio desmintió rotundamente la versión de la mayor de las Nara sobre una presunta conversación con Mauro Icardi. "No hay comunicación telefónica. No te puedo dar el contexto de la conversación que se dio, pero no fue entre ellos dos", sentenció tajante.

Elba Marcovecchio, Wanda Nara y Mariana Fabbiani - captura DDM

La foto de Wanda Nara con un reconocido artista español que revolucionó las redes

En medio de las versiones que la vinculan con Martín Migueles, socio de Elías Piccirillo –detenido por causas de narcotráfico y secuestro–, Wanda Nara volvió a ser noticia este martes al compartir en sus redes sociales imágenes junto al cantante español Kaydy Cain.

A través de sus historias de Instagram, la empresaria publicó dos fotos con el trapero. En una de ellas se los ve juntos al borde de una pileta mientras el artista escribe, en un clima de evidente cercanía.

wanda nara 1

La aparición de Kaydy Cain en el entorno íntimo de Wanda no pasó inadvertida. El músico, referente de la escena urbana española y conocido por su estilo provocador y letras explícitas, generó especulaciones entre los seguidores de la conductora de MasterChef. Algunos apuntan a una posible colaboración artística, mientras que otros deslizan la posibilidad de un nuevo romance.

Este episodio se suma al entramado de rumores en torno a la vida personal de Nara, en especial a los trascendidos que la relacionan con Migueles. El empresario habría recibido una propiedad como parte de pago por una deuda y mantiene un vínculo cercano con Piccirillo, a quien incluso visita en la cárcel.