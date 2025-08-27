A24.com

Elba Marcovecchio denunció a Wanda Nara y fue contundente: "Hay un delito que es..."

La abogada de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio, reveló detalles de la demanda presentada contra Wanda Nara que podría complicarla aún más en su enfrentamiento con el futbolista.

27 ago 2025, 10:54
La feroz guerra que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi, desde que la mediática decidió ponerle punto final a su matrimonio con el futbolista el año pasado no, no tiene posibilidad de tregua alguna. A medida que pasan las semanas, los padres de Francesca e Isabella siguen tirándose con toda la artillería posible con tal de no dar su brazo a torcer.

Así, como Nara no deja de reclamarle a Icardi el cumplimiento de la cuota alimentaria para las nenas así como también el pago del colegio y la prepaga en Buenos Aires, aunque en las últimas horas ella terminó haciendo cargo de la cobertura médica, y él no accede dado que el contacto que tiene con sus hijas es casi nulo, y no por decisión suya, la semana pasada la mayor de las Nara aseguró públicamente haber sido víctima de violencia de género.

El extremo episodio familiar que obligó a Wanda Nara a pagar la deuda que Mauro Icardi tenía con la prepaga

El extremo episodio familiar que obligó a Wanda Nara a pagar la deuda que Mauro Icardi tenía con la prepaga

Sin duda, se trata de una denuncia por demás grave que de ser cierta deberá demostrar en la Justicia. En tanto, en las últimas horas fue una de sus abogada, Elba Marcovecchio, quien expuso públicamente los incumplimientos de Wanda Nara en la Justicia por "desobediencia", y detalló la presentación judicial que hizo en nombre de Icardi que la deja por demás complicada.

"Va a tener que intervenir la Justicia penal", aseguró de entrada Marcovecchio en diálogo con Mariana Fabbiani en DDM (América TV), y explicó que "hay un delito que es la desobediencia. Sabe que está incumpliendo. La Justicia penal va a tener que investigar y tomar cartas en el asunto porque ya con las multas no alcanza".

Asimismo, con relación a la acusación de Wanda contra el delantero del Galatasaray, la letrada de Icardi señaló que "no hay pruebas del relato que hace Wanda de violencia", así como también dijo que "Mauro no se merecía semejante desliz, apuntar a Mauro como un violento serial me parece demasiado".

Por último, Marcovecchio desmintió rotundamente la versión de la mayor de las Nara sobre una presunta conversación con Mauro Icardi. "No hay comunicación telefónica. No te puedo dar el contexto de la conversación que se dio, pero no fue entre ellos dos", sentenció tajante.

La foto de Wanda Nara con un reconocido artista español que revolucionó las redes

En medio de las versiones que la vinculan con Martín Migueles, socio de Elías Piccirillo –detenido por causas de narcotráfico y secuestro–, Wanda Nara volvió a ser noticia este martes al compartir en sus redes sociales imágenes junto al cantante español Kaydy Cain.

A través de sus historias de Instagram, la empresaria publicó dos fotos con el trapero. En una de ellas se los ve juntos al borde de una pileta mientras el artista escribe, en un clima de evidente cercanía.

La aparición de Kaydy Cain en el entorno íntimo de Wanda no pasó inadvertida. El músico, referente de la escena urbana española y conocido por su estilo provocador y letras explícitas, generó especulaciones entre los seguidores de la conductora de MasterChef. Algunos apuntan a una posible colaboración artística, mientras que otros deslizan la posibilidad de un nuevo romance.

Este episodio se suma al entramado de rumores en torno a la vida personal de Nara, en especial a los trascendidos que la relacionan con Migueles. El empresario habría recibido una propiedad como parte de pago por una deuda y mantiene un vínculo cercano con Piccirillo, a quien incluso visita en la cárcel.

