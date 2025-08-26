Matías Martin confirmó su separación de Victoria De Masi tras nueve meses: los motivos

Matías Martín y la periodista Victoria De Masi pusieron punto final a su relación tras nueve meses de romance. Ambos aclararon los términos de la separación, despejando cualquier duda sobre conflictos, polémicas o terceras personas involucradas.
Matías Martín y la periodista Victoria De Masi pusieron fin a su relación y, por separado, compartieron las razones que los llevaron a tomar la decisión.
Matías Martín y la periodista Victoria De Masi pusieron punto final a su relación tras nueve meses de romance. Ambos aclararon los términos de la separación, despejando cualquier duda sobre conflictos, polémicas o terceras personas involucradas.
En A la Tarde (América TV) abordaron la separación a raíz de las declaraciones de la periodista, emitidas el lunes 25 de agosto en No dejes para mañana (Radio con Vos), el programa de Romina Manguel, donde, durante un ida y vuelta, quedó claro que ya no estaban juntos.
"Me separé de Mati hace unos meses largos. Está todo bien, lo quiero muchísimo. Lo respeto mucho, me parece un tipo brillante, tiene una familia hermosa y eso no es posible si no sos buena persona. Tuve una relación de pareja muy linda con él. Hace tiempo se terminó. No pasó nada grave", expresó De Masi, visiblemente nerviosa.
Por su parte, Carmela Bárbaro, agregó sobre la vida personal de la periodista y cuándo fue que anunció que no estaba más con el conductor: "Victoria De Masi es periodista. Sacó hace poco un libro sobre la hermana de Karina Milei. Era una relación que parecía florecer: vacaciones juntos, fotos en las redes, compartían familia. Venía todo muy bien. Ella participó en el programa de Romina Manguel, y le preguntaron por su pareja. Confirmó esta separación. Me confirman que fue medio abrupta".
En el ciclo vespertino, Matías dio su palabra de los hechos: “Hace unos meses que no estamos juntos. La quiero mucho, la respeto, la quiero, es una persona importante para mí, que voy a seguir queriendo toda mi vida”.
“Nos separamos hace un montón, nunca fue público el vínculo, así que mi admiración, mi respeto. Hablo, tenemos muy buena comunicación”, cerró el conductor.
Tras su separación de Natalia Graciano en diciembre de 2023, Matías Martín había vuelto a apostar al amor con la periodista Victoria De Masi, pero se confirmó que eso, no iba más. Pero en enero, ambos dejaron ver parte de su intimidad en las redes sociales durante unas vacaciones compartidas.
El destino elegido fue Villa La Angostura, en Neuquén, donde disfrutaron de los paisajes patagónicos. Desde su cuenta de Instagram, el periodista deportivo publicó distintas postales, entre ellas una imagen de De Masi posando junto a un lago.
En otra de las postales que compartió Martín, se lo puede ver disfrutando de la pileta del hotel donde se alojaron. Además, mostró dos imágenes del atardecer y agregó como epígrafe: “La vista desde la habitación”.
Días antes, el conductor había dejado un cariñoso comentario en una publicación de su pareja sobre el libro recientemente editado, “Karina: la hermana, el jefe, la soberana”: “El libro es excelente, y vos más”. Ella, por su parte, respondió con ternura: “Vos sos mi año de oro”.