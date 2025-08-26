Matías Martin confirmó su separación de Victoria De Masi tras nueve meses: los motivos

Embed

En el ciclo vespertino, Matías dio su palabra de los hechos: “Hace unos meses que no estamos juntos. La quiero mucho, la respeto, la quiero, es una persona importante para mí, que voy a seguir queriendo toda mi vida”.

“Nos separamos hace un montón, nunca fue público el vínculo, así que mi admiración, mi respeto. Hablo, tenemos muy buena comunicación”, cerró el conductor.

Las fotos de las vacaciones de Matías Martín y Victoria De Masi en enero

Tras su separación de Natalia Graciano en diciembre de 2023, Matías Martín había vuelto a apostar al amor con la periodista Victoria De Masi, pero se confirmó que eso, no iba más. Pero en enero, ambos dejaron ver parte de su intimidad en las redes sociales durante unas vacaciones compartidas.

El destino elegido fue Villa La Angostura, en Neuquén, donde disfrutaron de los paisajes patagónicos. Desde su cuenta de Instagram, el periodista deportivo publicó distintas postales, entre ellas una imagen de De Masi posando junto a un lago.

En otra de las postales que compartió Martín, se lo puede ver disfrutando de la pileta del hotel donde se alojaron. Además, mostró dos imágenes del atardecer y agregó como epígrafe: “La vista desde la habitación”.

Días antes, el conductor había dejado un cariñoso comentario en una publicación de su pareja sobre el libro recientemente editado, “Karina: la hermana, el jefe, la soberana”: “El libro es excelente, y vos más”. Ella, por su parte, respondió con ternura: “Vos sos mi año de oro”.