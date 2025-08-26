Wanda Nara revolucionó las redes al compartir una foto junto a un artista español

Después de que trascendiera que Wanda Nara estaría saliendo con un socio de Elías Piccirillo, la empresaria volvió a sorprender este martes a sus seguidores al mostrarse muy cerca del cantante español Kaydy Cain.
A través de sus historias de Instagram, la conductora de MasterChef subió dos imágenes con el trapero. En una de ellas se los puede ver sentados cerca de la pileta mientras Kaydy escribe.
La aparición de Kaydy Cain en el entorno íntimo de Wanda no pasó desapercibida. El artista, conocido por su estilo provocador y letras explícitas, tiene una fuerte presencia en la escena urbana española. La cercanía entre ambos despertó especulaciones sobre una posible colaboración musical, aunque algunos seguidores no descartan que se trate de un nuevo romance.
Este episodio se suma a los rumores que vinculan a Wanda con Martín Migueles, socio de Elías Piccirillo, quien está detenido por causas vinculadas al narcotráfico y secuestro. Migueles habría recibido una propiedad como parte de pago por una deuda y mantiene una relación cercana con Piccirillo, incluso llevándole comida a la cárcel de forma regular.
El lunes, en Sálvese quien pueda (América TV), Majo Martino dejó a todos boquiabiertos al revelar quién sería el nuevo romance de Wanda Nara. Según contó, el hombre tendría un vínculo directo con Elías Piccirillo, el ex de Jésica Cirio.
Al mostrar una historia que Wanda había compartido en sus redes, Martino señaló: "La pulserita esa que tiene ahí, que mostró en la historia con un corazón rojo, se la regaló él".
Más adelante, Majo aportó más información sobre el supuesto nuevo "chongo": "Él se llama Martín Migueles. ¿Saben dónde vive él? Él no tiene casa propia, se la dieron como parte de pago, le deben muchísima guita, todo muy turbio", comentó.
Cuando Ximena Capristo le preguntó si el vínculo tenía algo que ver con Cirio, Martino respondió sin dudar: "Sí, señora". Y sumó: "El señor es quien le lleva la comida a la cárcel todos los días al señor Piccirillo". Ante esto, Yanina Latorre lanzó con sarcasmo: "Ay, Wanda, dónde te metiste".
A continuación, Martino explicó: "Piccirillo le dio su casa, porque le debe muchísima plata. Como forma de pago le firmó un contrato de alquiler por diez años. Como la casa está repleta de pulseras...". En ese instante, desde el panel preguntaron con asombro: "¿La pulsera era de Jésica?". "Obvio", respondió Majo, confirmando la teoría.
Para cerrar, la panelista lanzó una frase que encendió aún más la polémica: "Es el socio de Piccirillo, está metido en todos los quilombos de Piccirillo, y de hecho su nombre está en la causa". Fiel a su estilo, Yanina Latorre remató: "Wanda tiene una puntería para levantar tipos".