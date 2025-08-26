Wanda Nara revolucionó las redes al compartir una foto junto a un artista español

wanda nara 1

El nuevo capítulo amoroso de Wanda Nara y la conexión inesperada con Elías Piccirillo y Jésica Cirio

El lunes, en Sálvese quien pueda (América TV), Majo Martino dejó a todos boquiabiertos al revelar quién sería el nuevo romance de Wanda Nara. Según contó, el hombre tendría un vínculo directo con Elías Piccirillo, el ex de Jésica Cirio.

Al mostrar una historia que Wanda había compartido en sus redes, Martino señaló: "La pulserita esa que tiene ahí, que mostró en la historia con un corazón rojo, se la regaló él".

Más adelante, Majo aportó más información sobre el supuesto nuevo "chongo": "Él se llama Martín Migueles. ¿Saben dónde vive él? Él no tiene casa propia, se la dieron como parte de pago, le deben muchísima guita, todo muy turbio", comentó.

Cuando Ximena Capristo le preguntó si el vínculo tenía algo que ver con Cirio, Martino respondió sin dudar: "Sí, señora". Y sumó: "El señor es quien le lleva la comida a la cárcel todos los días al señor Piccirillo". Ante esto, Yanina Latorre lanzó con sarcasmo: "Ay, Wanda, dónde te metiste".

A continuación, Martino explicó: "Piccirillo le dio su casa, porque le debe muchísima plata. Como forma de pago le firmó un contrato de alquiler por diez años. Como la casa está repleta de pulseras...". En ese instante, desde el panel preguntaron con asombro: "¿La pulsera era de Jésica?". "Obvio", respondió Majo, confirmando la teoría.

Para cerrar, la panelista lanzó una frase que encendió aún más la polémica: "Es el socio de Piccirillo, está metido en todos los quilombos de Piccirillo, y de hecho su nombre está en la causa". Fiel a su estilo, Yanina Latorre remató: "Wanda tiene una puntería para levantar tipos".