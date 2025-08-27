Pampita sorprendió a todos con un inesperado reclamo a Tini Stoessel: "Me lo robó"

“¿Ya tiene fecha?”, preguntó Pampita. “No, todavía no dio la fecha, pero dijo que estaba como convocada”, respondió el periodista.

Fue entonces cuando Pampita lanzó una frase que generó risas en el estudio: “¡¡¡Ay, Dios mío!!! Yo le voy a preguntar a Zacarías, que me peinó hoy, a ver si sabe algo. Que me lo robó Tini, porque se lo llevó como un mes. Después le saco info y te paso Marce, ¿sí?”, dijo con picardía.

Embed

Las estrictas condiciones de Martín Pepa para volver con Pampita

Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa pusieron fin a su relación el pasado 9 de julio, pero en los últimos días sorprendieron al confirmar su reconciliación tras un mes de distancia.

El empresario se encuentra actualmente en Argentina y asistió a un evento solidario organizado por Margarita Barrientos, donde coincidió con la modelo. En el mismo lugar también estaba presente Roberto García Moritán, acompañado por su actual pareja, la modelo Priscila Crivocapich.

En Intrusos (América TV) se revelaron detalles sobre cómo se dio el acercamiento entre Pampita y Pepa, y las condiciones que él habría planteado para retomar el vínculo. "A él le jodió que ella pedía más presencia e ir con los hijos a dónde estaba y él le dijo: 'no, en mi trabajo no te metes'", contó Paula Varela sobre las conversaciones que mantuvo la pareja antes de volver a estar juntos.

La panelista también explicó cómo se fue gestando la reconciliación: "Ellos hablaron por teléfono y las condiciones son que volvían pero sin esas exigencias que hicieron que se separen".

"Todo lo que Carolina quería de ir con sus hijos, 'de siempre viajo yo, viaja vos también', de algo más formal. Raro, 'no sabemos por qué ella acepta una cosa así', me dice la gente que la conoce a ella", concluyó Varela, dejando entrever que el acuerdo sorprendió a quienes conocen de cerca a la modelo.

Cabe recordar que la ruptura se habría originado por decisión de Pepa, y que tras la separación, Pampita viajó a Ibiza, donde se mostró disfrutando de la playa y salidas nocturnas con amigos.