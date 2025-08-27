A24.com

La preocupación de Camila Homs por un dolor persistente en medio de su embarazo: "Necesito saber qué hacer"

Camila Homs atraviesa su embarazo con alegría, pero también con molestias físicas que decidió compartir con sus seguidores.

27 ago 2025, 17:58
Camila Homs compartió en sus redes sociales cómo transita su embarazo y reveló un malestar que la acompaña desde el inicio. Desde que anunció que está esperando una hija junto a José "Principito" Sosa, la modelo enternece a sus seguidores mostrando en su cuenta de Instagram las primeras imágenes de su pancita. Sin embargo, también decidió abrirse sobre un síntoma que la afecta todos los días.

A través de sus historias, la ex pareja de Rodrigo De Paul confesó que está lidiando con un fuerte dolor físico desde el comienzo de la gestación. “Necesito saber qué hacer con el dolor de cabeza que tengo todos los días desde q me levanto hasta que me voy a dormir", reveló Homs sobre una selfie en blanco y negro.

Además, remarcó la dificultad para encontrar alivio: “Lo único que puedo tomar es paracetamol y no me hace nada“.

Camila Homs espera un hijo con José Sosa y ya sabe el sexo del bebé

Después de varios días de rumores, se confirmó lo que muchos sospechaban: Camila Homs está embarazada y espera un hijo junto al futbolista José “Principito” Sosa.

La noticia fue confirmada en Infama (América TV), donde la periodista Karina Iavícoli compartió la primicia en vivo: "Una hermosa noticia. Había rumores sobre este tema, finalmente se confirmó. Está embarazada Cami Homs y va a tener una nena junto al Principito Sosa. ¡Vamos Estudiantes!".

Además, la panelista reveló que la pareja ya celebró el tradicional evento para anunciar el sexo del bebé: "Hicieron el gender reveal". Y agregó: "Hablé con Horacio Homs, el papá de Camila, para felicitarlo y ahí finalmente me terminó de confirmar y están todos muy contentos en la familia".

Es importante recordar que la relación entre Camila y el jugador de Estudiantes de La Plata se hizo pública en octubre de 2023, cuando ambos compartieron una imagen juntos en sus redes sociales. Desde entonces, se los ha visto disfrutar de escapadas románticas, encuentros con amigos y momentos familiares que reflejan la solidez del vínculo.

