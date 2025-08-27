La preocupación de Camila Homs por un dolor persistente en medio de su embarazo: "Necesito saber qué hacer"

La noticia fue confirmada en Infama (América TV), donde la periodista Karina Iavícoli compartió la primicia en vivo: "Una hermosa noticia. Había rumores sobre este tema, finalmente se confirmó. Está embarazada Cami Homs y va a tener una nena junto al Principito Sosa. ¡Vamos Estudiantes!".

Además, la panelista reveló que la pareja ya celebró el tradicional evento para anunciar el sexo del bebé: "Hicieron el gender reveal". Y agregó: "Hablé con Horacio Homs, el papá de Camila, para felicitarlo y ahí finalmente me terminó de confirmar y están todos muy contentos en la familia".

Es importante recordar que la relación entre Camila y el jugador de Estudiantes de La Plata se hizo pública en octubre de 2023, cuando ambos compartieron una imagen juntos en sus redes sociales. Desde entonces, se los ha visto disfrutar de escapadas románticas, encuentros con amigos y momentos familiares que reflejan la solidez del vínculo.