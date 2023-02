Cinthia Fernández destrozó a Fede Bal por haberle sido infiel a Sofía Aldrey: "El que las hace, las paga"

Embed

Cinthia se indignó con el actor porque haber engañado a su pareja. “Esa piba estuvo en los peores momentos, que es cuando se ven los pingos”, siguió.

La panelista destrozó al hijo de Carmen. "No se hace esto con la gente que uno quiere. Este chico la debe tener plastificada. No se puede entender la falta de respeto que tuvo con una mujer que estuvo al pie del cañón", enfatizó.

Al finalizar, Cinthia calificó como una "falta de respeto" la conducta de Fede. "Y ella no quiere fama. No necesita nada. Es millonaria. No necesita fama ni plata. Es una falta de respeto”, concluyó.

sofia-aldrey-y-fede-bal.jpg

Nuevos y picantes chats entre Fede Bal y Estefi Berardi: "¿Nos duchamos y dormimos juntos?"

Esta semana, Fede Bal quedó en el centro de la escena mediática. Yanina Latorre confirmó en LAM (América TV) que el actor se separó de Sofía Aldrey. La joven decidió terminar su relación con el hijo de Carmen Barbieri porque descubrió chats comprometedores con mujeres del ambiente artístico.

En Intrusos, Marcela Tauro mostró los mensajes que el protagonista de Kinky Boots intercambió con Estefi Berardi. En esas conversaciones quedaba en claro que tuvieron un encuentro sexual.

Este viernes en el programa de Flor de la V, Maite Peñoñori compartió más chats entre el actor y la angelita. Al parecer, Fede y Estefi estuvieron durmiendo en la casa donde se quedó Carmen en Villa Carlos Paz.

Embed

En medio de la noche, el protagonista de Kinky Boots y la panelista de LAM empezaron a mensajearse para encontrarse a escondidas y tener un encuentro sexual.

"¿Nos duchamos juntos y dormís conmigo?", le propone el actor a la angelita. "Dormir es un montón, por si nos ven, pero subo un rato", le responde ella.

"Podes dejar abierta la puerta del pasillo, así no se escucha que hay alguien. Voy a subir en patas", le explica Estefi. "Esto me hace muy bien, me hace muy bien, me siento un nene de 16, c... con los papás en la casa", comenta Fede.

Embed

En otro chat queda en evidencia que tuvieron un segundo encuentro en un hotel. "Hoy cuando me desperté, no me podía sacar la cara nuestra en el espejo del hotel", le dice la angelita. "En un momento, te agarré del pelito... tu cara de placer, me la quiero tatuar en el pecho", le responde el actor.