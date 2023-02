Fede Bal rompió el silencio, le pidió disculpas públicas a Sofía Aldrey y habló de los escandalosos chats

"Es un momento muy especial para mí y no tengo muchas ganas de hablar. A la única persona que le tengo que pedir disculpas es a mi exnovia. Lo hice en privado y lo hago públicamente", dijo Fede Bal en declaraciones que mostró al aire el ciclo Socios del espectáculo, El Trece.

Embed

Y destacó sobre lo que está viviendo: "Es un momento en el que yo tengo que trabajar un montón de cosas. Claramente hay algo que yo necesito laburar de mi forma de ser y en mi personalidad".

"Pero se están diciendo muchas cosas, que sí son ciertas, y hay otras que son mentira. Están tocando cosas con mucha frivolidad. Eso me da tristeza", aseguró el actor.

"Lo que más me molesta es cuando tocan mi enfermedad, nadie sabe lo que yo pasé. La única persona a la que tengo que pedir disculpas es a Sofía y lo hice en privado y públicamente", cerró Fede Bal.

sofia-aldrey-y-fede-bal.jpg

Sofía Aldrey apuntó contra Estefi Berardi y le pidió que admita sus chats con Fede Bal: "Que deje de mentir"

En Intrusos, América Tv, Marcela Tauro mostró capturas de la grabación en video que Aldrey hizo de los chats de Bal aprovechando que él se dejó la sesión de Instagram abierta en una computadora, donde estaría Estefi Berardi involucrada.

Sin embargo, la panelista de LAM sigue afirmando que esos chats son inventados. En este contexto, Yanina Latorre leyó al aire el mensaje que la propia Aldrey le envió donde confirma la existencia de esas conversaciones entre el actor y Berardi.

“Yani: no me senté en la computadora de casa para mandar un mail. Encontré el Instagram abierto, no hackée nada. Lo vi, lo leí y es todo verdad. Que deje de mentir Estefi. Está todo grabado, no es un copy paste. ¿Por qué sigue negándolo? ¿Qué tiene que ocultar?, te pregunta Sofía”, leyó al aire Ángel de Brito, mensaje que le pasó al instante Yanina.

Y siguió: “’¿Por qué voy a mentir? ¿Qué gano con esto? Odio estar expuesta de esta manera y en esta situación. No quiero fama, no quiero estar en la tele, no tengo nada que ver. No tengo nada contra Estefi. Son tantas que es una más del montón, pero es la más reciente y me indigna que siga mintiendo’”.

“Solo quiero que se sepa la verdad de que cómo él manipula y lastima. Ya se terminó para mí, ya está todo dicho. Esto no es un simple chusmerío de cuernos, es un tipo patológico con un problema de que utiliza a la gente y lastima. Yo estoy triste, solamente hablo para que se sepa la verdad porque no me interesa estar en este medio, pero sí que se sepa cómo es él”, cerró Ángel. "Es su palabra, está bien, ¿Qué va a decir?", se defendió Berardi.