Cinthia Fernández mostró que quedó golpeada y sangrando después de un accidente casero

“Las nenas patean muy bien. Te sacan sangre”, aseguró Cinthia en sus historias de Instagram y se puso a mostrar parte de los moretones que le dejaron Charis, Bella y Francesca.

“La fuerza con la que patean, que me sacaron sangre de un pelotazo”, reveló, con un emoji llorando de la risa. En la charla que tuvo con las niñas, le respondieron tras el golpe, una de las pequeñas señaló: "Te sale un poco de sangrecita por ahí”.

Y, luego se disculparon: “Bueno, fue sin querer”, le dijeron.

Firme advertencia de Cinthia Fernández sobre Matías Defederico: "Si me empieza a..."

Cinthia Fernández reveló hace unas horas el nuevo problema que enfrenta por estos días. El miércoles, la ex de Matías Defederico publicó en sus redes sociales que, tras superar los problemas de salud de su hija Francesca, ahora resultó ella afectada por una fuerte congestión.

"He aquí hecha (dibujo de excremento). Por eso desaparecí! Me levanté y tenía trámites, (por eso me pedí día en la radio) y luego tenía que ir al canal", comenzó su historia vía Instagram.

"Y cuando fui a hacerlos me tuve que volver de lo mal que me sentía. Me tiembla el cuerpo y tengo tremenda gripe porque Fran el sábado de noche, pobre también la pasó mal. Me dormí abrazándola y poniéndole paños y zaz!, cayó mamá también, obvio. No pegamos una. Así que reposo 48 hs", finalizó.

Lo cierto es que después la panelista recibió una consulta de un seguidor por el carnet de conducir de su ex marido y ella fue categórica en su respuesta.

“Hola Cin. ¿Cuándo le sacan el carnet o algo de Justicia para tu lado? Y a esa mujer horrible no le den más pan”, le preguntaron a Cinthia Fernández.

Y ella explicó: “Nunca lo hice porque entiendo que él necesita el auto para moverse, incluso hasta para buscar a sus hijas”.

“Pero si me empieza a molestar con el permiso no solo se lo voy a sacar sino que también le prohíbo las salidas del país hasta que pague la deuda”, cerró pura advertencia.