Coco Sily reveló el duro motivo por el cual Caramelito decidió separarse de él

“Mala noticia para terminar el día: separados Coco Sily y Caramelito Carrizo. ‘No estamos más juntos. Él es una persona increíble. Tenerlo en mi vida fue algo muy importante para mí’ me confirma ella. Mañana ampliamos en Socios del espectáculo”, contó el uruguayo desde la red social de la X.

Así las cosas, este jueves por la mañana desde A la Barbarossa (Telefe), Pía Shaw aseguró haber hablado con Sily, quien le habría confiado que la decisión de la ruptura fue de Cecilia debido a que estaría recomponiendo su relación con Damián Giorgiutti, el padre de sus hijos de quien se había separado en diciembre pasado tras 25 años en pareja.

En tanto, en diálogo con este portal el actor y humorista si bien confirmó la separación, expresó no querer hablar de tema.

-Coco Sily-

La inesperada decisión de Coco Sily luego de que Caramelito anunciara la separación

Fue apenas a fines de junio pasado cuando salía a la luz el sorpresivo romance entre Coco Sily y Cecilia Caramelito Carrizo, quienes lo confirmaron en primera persona revelando cómo se gestó el flechazo entre ambos.

Pero a menos de dos meses el amor, o mejor dicho la incipiente relación, llegó a su fin. Fue Rodrigo Lussich quien a última hora del miércoles anunció la ruptura de la pareja a través de su cuenta de Twitter.

Así las cosas, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa este jueves Coco Sily confirmó la separación de la animadora infantil. "Sí, me separé, gracias por preocuparte" respondió amable ante la consulta de este portal. Al mismo tiempo agregó contundente, y para no andar con vueltas: "No voy a hablar del tema", despidiéndose siempre cordial con un "Beso".